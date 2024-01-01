Üye Girişi
Haberler

Dünya Genelinde Yeni Yıl Kutlamaları

Güncelleme:
Abone Ol

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, her bir zaman diliminde saatler gece yarısını gösterdiğinde yeni yılı coşkuyla kutladı. Görkemli havai fişek gösterilerinden samimi buluşmalara kadar, dünya yeni bir başlangıcı karşılamak için bir araya geldi.

Dünya genelindeki kutlamalardan çeşitli görüntüler

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, her bir zaman diliminde saatler gece yarısını gösterdiğinde yeni yılı coşkuyla kutladı.

Görkemli havai fişek gösterilerinden samimi buluşmalara kadar, dünya yeni bir başlangıcı karşılamak için bir araya geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney/Avustralya, Wellington/Yeni Zelanda, Hong Kong/Çin, Seul/Güney Kore, Taşkent/Özbekistan, Valetta/Malta, Brüksel/Belçika, Lizbon/Portekiz, Lusail/Katar'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Dünya Kutlamalar Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title