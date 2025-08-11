Dünya Genelinde Sanat ve Kültür Etkinlikleri Rüzgarı

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Farklı ülkelerden çeşitli türlerde kısa filmlerin yarıştığı ve bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen ABD'de Hollywood merkezli "HollyShorts Film Festival", 17 Ağustos'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

İsviçre'de sanat sinemasına odaklanan "78. Locarno Film Festivali", 16 Ağustos'a kadar devam ediyor. Festivalde 28'i İsviçre yapımı olmak üzere toplam 220'den fazla film gösterilecek. Festivalde ayrıca 15 Ağustos'ta Amerikalı film yapımcısı Alexander Payne, Onur Leoparı (Pardo d'Onore) ile onurlandırılacak.

Orta Doğu Avrupa'nın en büyük film etkinliklerinden biri olarak gösterilen "Sarajevo Film Festivali", 31'inci kez sinemaseverlerle buluşacak. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak.

Komedi, performans sanatı, doğaçlama ve tek kişilik oyunlar gibi türlerde alternatif sahneler sunan ABD'deki "St. Louis Fringe Fest" de 11-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kitap ve sanat fuarları

ABD'de Kuzey Caroline'da Winston-Salem şehrinde düzenlenecek "Bookmarks: Book Fair for Adults", 17 Ağustos'ta başlayacak. Fuar, yetişkinlere yönelik nostaljik tema ve kitap odaklı sergi içeriyor.

Güney Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Erode şehrinde düzenlenen kitap etkinliği "Eroda Book Festival"ın 20'inci edisyonu 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Etkinlikte kültürel ve edebiyat buluşmalarının yanı sıra 230 stantta yayınevleri okurlarla buluşuyor.

ABD'de Glenwood Avenue'de 15 Ağustos'ta başlayacak "Glenwood Avenue Sanat Festivali" (GAAF), Rogers Park semtinde gerçekleştirilecek. Festivalde farklı türlerde 130'dan fazla sanatçının eserleri sergilenecek. Ayrıca 24'ten fazla müzik, dans ve gösteri yapılacak.

Bu yıl 49'uncu kez sanatseverleri ağırlayacak ABD'deki "Frankfort Art Fair" adlı sanat fuarı, 15-16 Ağustos'ta resim, heykel, takı, seramik ve tekstil gibi farklı sanat alanlarında eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

ABD'nin en iyi 100 sanat festivali arasında yer alan "Piedmont Park Arts Festival", 16 -17 Ağustos'ta park ortamında sanatçı stantlarıyla ziyaretçileri karşılayacak.

Konserler

Kanadalı aktör ve müzisyen Aubrey Drake Graham bugün ve yarın İsviçre Zürih'te, 15 ve 18 Ağustos'ta Almanya Köln'de, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve albüm yapımcısı Ed Sheeran Polonya'da Wroclaw Stadyumu'nda 15-16 Ağustos'ta konser verecek.

Güney Koreli kız grubu Blackpink, 15 Ağustos'ta Londra'da Wembley Stadyumu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Robbie Williams, 13 Ağustos'ta Norveç'te Forus Travbane'de, 16 Ağustos'ta Granasen Arena'da sahnede olacak. Kanadalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Shawn Peter Raul Mendes, yarın Köln'de Lanxess Arena'da, 16 Ağustos'ta Londra'da The O2'de konser gerçekleştirecek.

Hong Kong'da "Side Show: The Musical" adlı müzikal 16 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 9 film vizyonda olacak. 13 Ağustos'ta macera filmi "Red Sonja", ilk olarak 2016'da gösterilen korku türündeki "Shin Godzilla" 14 Ağustos'ta yeniden gösterimde olacak.

Vizyonda 15 Ağustos'ta ise Spike Lee'nin yönettiği 2025 yapımı bir Amerikan neo-noir suç gerilim filmi "Highest 2 Lowest", "Nobody" filminin devamı "Nobody 2", "Americana", "Pardon Me: The Bevelyn B. Williams Story", 1986 yapımı filmin yeniden çevrimi olan "Witchboard", "Went Up the Hill" ve "The Knife" filmi izleyicilerin beğenisine sunulacak.