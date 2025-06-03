Dünya Genelinde Her Gün 1,6 Milyon Kişi Güvensiz Gıdadan Hastalanıyor

Dünya Genelinde Her Gün 1,6 Milyon Kişi Güvensiz Gıdadan Hastalanıyor
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Dünya Sağlık Örgütü'nün bilim insanı Simone Moraes Raszl, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü'nde gıda güvenliğinin önemine dikkat çekerek, her gün 1,6 milyon insanın güvensiz gıda nedeniyle hastalandığını belirtti. Gıda güvenliğinin önlenebilir bir sorun olduğunu vurgulayarak, bilim temelli eylemlerin gerekliliğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanında görev yapan bilim insanı Simone Moraes Raszl, dünya genelinde her gün 1,6 milyon kişinin güvenli olmayan gıda nedeniyle hastalandığını bildirdi.

Raszl, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, "7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gıda güvenliğinin bir küresel sorumluluk olduğunun altını çizen Raszl, "Dünya genelinde her gün 1,6 milyon insan güvenli olmayan gıda nedeniyle hastalanıyor. Bu hastalıklar önlenebilir ve bunları önlemek için gereken bilim halihazırda mevcut. İhtiyacımız olan şey koordineli, kanıta dayalı ve kapsayıcı eylem." dedi.

Raszl, DSÖ'nün, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile işbirliği içinde bu çabada merkezi bir rol oynadığının da altını çizdi.

Gıda güvenliğinin yalnızca hükümetlerin veya uluslararası örgütlerin sorumluluğu olmadığına vurgu yapan Raszl, şunları söyledi:

"Politika yapıcılar bilim temelli düzenlemelere ve veri sistemlerine yatırım yapmalı. Gıda işletmeleri, titiz güvenlik uygulamaları hayata geçirmeli ve şeffaflığı desteklemeli. Akademisyenler yenilik yapmaya ve eğitmeye devam etmeli. Tüketiciler olarak hepimiz bilgili kalmalı ve evde güvenli gıda işleme uygulamalıyız. Çünkü her birimiz bir risk yöneticisiyiz."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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