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Dünya Genelinde Bilgisayar Sistemlerini Etkileyen IT Kesintisi

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CrowdStrike güncellemesindeki bir sorunun dünya genelinde bilgisayar sistemlerini etkilemesi teknoloji sektöründe tekelleşme sorunlarını gündeme getirdi. Bankalar, hastaneler, havayolları ve birçok işletme hatalı güncellemeden etkilendi. Sorunun çözülmesi biraz zaman alabilir.

(ANKARA) - Dünya genelinde bilgisayar sistemlerini etkileyen büyük bir IT kesintisinin ardından yavaşça toparlanma başlıyor. CrowdStrike güncellemesindeki tek bir sorunun bütün dünyayı etkilemesi teknoloji sektöründe tekelleşmenin yarattığı sorunları gündeme taşıdı.

Bankalar, hastaneler, havayolları başta olmak üzere birçok işletme, siber güvenlik firması Crowdstrike'ın, Microsoft Windows'u etkileyen hatalı bir yazılım güncellemesi yayınlamasından büyük ölçüde etkilendi. Hatalı güncellemenin etkilerinin uzun vadede devam edebileceği endişesi sürüyor.

Crowdstrike'ın CEO'su kesinti için düzeltme yayınlandığını ancak tüm sistemlerin tamamen normale dönmesinin "biraz zaman" alabileceğini söyledi.

Türk Hava Yolları dahil dünya çapında havacılık şirketleri binlerce seferini iptal ederken, düzeltmelerden sonra bazı hizmetler normale dönmeye başladı. Ancak yine de hafta sonu boyunca havacılık sektöründe bazı gecikmelerin ve iptallerin devam etmesi bekleniyor. Çok sayıda işletme düzeltmelerin ardından, biriken işlerle ve kaçırılan siparişlerle uğraşıyor.

Microsoft'a göre, sorun perşembe günü saat 22.00'da başladı. Crowdstrike Falcon adlı siber güvenlik yazılımını kullanan Windows kullanıcıları sorundan etkilendi. Ancak sorunun tam boyutu cuma sabah ortaya çıktı.

Sorunlar ilk olarak Avustralya'da fark edildi ve havacılık sektörü neredeyse felç oldu. Havalimanlarında iptaller veya gecikmeler nedeniyle uzun kuyruklar görüldü. uçaklar yerde kaldı ve yolcular içeride mahsur kaldı. Ödeme sistemleri, bankacılık ve sağlık hizmeti sağlayıcıları dünya genelinde etkilendi. Sky News ve ABC Australia gibi bazı televizyon kanallarında yayın kesintileri yaşandı.

Dünyanın birçok yerinde cuma akşamı sorunlar azalırken, birçok havalimanı sistemlerinde hala sorunlar olduğu belirtiliyor.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı normal işleyişine geri dönmüş durumda. ABD'nin en büyük bankası JP Morgan Chase, ATM makinelerine yeniden hizmet sağlamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Teknik sorunlar yaşayan siteleri tespit eden Downdetector,  gün sonunda İngiltere'deki sorun yaşayan site sayısında düşüş olduğunu gösterdi.

Teknoloji sektöründeki tekelleşme sorunları artırıyor mu?

Crowdstrike CEO'su George Kurtz, sorunun Windows ana bilgisayarlarında yapılan "tek bir içerik güncellemesindeki bir hatadan" kaynaklandığını belirtti. Kurtz, durumdan etkilenen herkesten özür diledi.

Küresel IT kesintisi birbirine bağlı küresel teknolojilerinin savunmasızlığı ve tek bir yazılım hatasının bu kadar geniş çaplı bir etkiye sahip olabileceğini göstererek endişe yarattı.

Crowdstrike siber güvenlik pazarının en büyük işletmelerinden biri. Teknoloji endüstrisinin büyük bir bölümünün sadece birkaç şirket tarafından kontrol edilmesi sorunun teknoloji dünyasında tekelleşme ile de bağlantılı olduğu tartışmasını başlattı.

Kurtz, birçok kullanıcının, sistemi yeniden başlattığında sorunun çözüldüğünü ve sistemin yeniden çalışmaya başladığını, ancak "bazı sistemlerin yeniden başlatmayla otomatik olarak kurtarılamadığını ve düzelmenin biraz zaman alabileceğini" söyledi. Microsoft da kullanıcılarına sorunun giderilmesi için üst üste yeniden başlatmalar yapmalarını önerdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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