Dünya Gaz Konferansı Beijing'de Başladı

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- 29. Dünya Gaz Konferansı (WGC2025), Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip konferans ilk kez Çin'de düzenleniyor.

"Sürdürülebilir Bir Geleceğe Enerji Sağlamak" temasıyla düzenlenen etkinliğe 70 ülke ve bölgeden katılan 3.000'in üzerinde delege, küresel enerji dönüşümü, gaz endüstrisindeki trendler ve sürdürülebilirliğe giden yollar hakkında derinlemesine görüş alışverişlerinde bulunup uzlaşı inşa etme imkanı buluyor.

Uluslararası Gaz Birliği ile Beijing Gaz ve Beijing Capital Grubu Sergi ve Fuarlar şirketleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 50.000 metrekare gibi rekor büyüklükte bir sergi alanında gerçekleştirilecek olan konferans kapsamında 80'den fazla üst düzey forum düzenlenecek. Bu etkinlikler sırasında 400'den fazla sektör lideri ve uzman, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) geliştirilmesi, gaz-yenilenebilir enerji entegrasyonu, enerji güvenliği ve dijital dönüşüm gibi konularla ilgili görüşlerini paylaşacak.

30.000'den fazla ziyaretçi çekmesi beklenen fuarda önde gelen küresel petrol ve gaz şirketleri, altyapı firmaları ve kentsel gaz dağıtıcıları, sektör çapında işbirliğini teşvik etmek için üretimden dağıtıma kadar tüm gaz değer zincirinde elde edilen teknolojik atılım ve geliştirme başarılarını sergileyecek.

Uluslararası Gaz Birliği'nin önemli etkinliklerinden biri olan konferans, bu yıl 20-23 Mayıs tarihleri arasında Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.