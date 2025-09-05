Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nden ‘Aile Yılı’na Özel Proje

(ANKARA) - Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, İçişleri Bakanlığı desteğiyle "Aile Yılı"na özel olarak hazırlanan "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" projesini Eylül 2025'te başlatacağını, kadın esnaf başkanlarının buluşmasından Dünya Ahileri Ödülleri'ne kadar birçok etkinliği kapsayan projenin aile yapısını güçlendirmeyi ve ahilik kültürünü yaşatmayı hedeflediğini açıkladı.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" başlıklı yeni projesini Eylül 2025 itibarıyla hayata geçireceğini açıkladı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi doğrultusunda hazırlanan projenin, aile kurumunun güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve afet bilincinin artırılması gibi başlıklar etrafında şekillendiği kaydedildi.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerden birinin " Türkiye'nin Kadın Esnaf Başkanları'nın 'Ahiyiz, Aileyiz' Buluşması" olacağı bildirildi. Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkar odaları ile kredi ve kefalet kooperatiflerinin kadın başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada, mesleki deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra aile, toplumsal dayanışma, istihdam ve mesleki eğitim gibi alanlarda çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı ifade edildi.

Dünya Ahileri Ödülleri 2025'te sahiplerinin buluyor

Proje kapsamında geleneksel hale gelen Dünya Ahileri Ödülleri, 2025 yılında da sahiplerini bulacak. Altı farklı kategoride verilecek ödüllerle, esnaf ve sanatkarların toplumsal katkıları ve mesleki başarıları ön plana çıkarılacak.

Bu yıl ödüller; "Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler", "Üçüncü Kuşak Meslek Sürdürenler", "Mesleğini Sanatla Buluşturanlar", "Başarı Hikayesi", "Afetin Esnafları" ve "Medya, Tanıtım, Aktivite" kategorilerinde dağıtılacak.

Ödül süreci boyunca, adaylara ilişkin tanıtım filmleri, kısa belgeseller ve çeşitli saha çekimleri gerçekleştirilecek. Böylece hem ödül sahiplerinin hikayeleri kamuoyuna tanıtılacak hem de ahilik kültürünün yaşatılmasına katkı sağlanacak.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu proje, hem geçmişimizin köklü ahilik geleneğini hem de geleceğin güçlü Türkiye vizyonunu birleştiriyor. Aile yapımızı güçlendirerek esnaf ve sanatkarlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel rolünü daha görünür kılacağız.

'Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz', sadece bir etkinlikler zinciri değil; Türkiye'nin sosyal dokusunu güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir toplumsal dayanışma hareketi olarak öne çıkıyor."