Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Sergisi Açıldı

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Sergisi Açıldı
Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açtığı sergide görme engelli bireylerin el sanatlarını sergileyerek topluma farkındalık yaratmayı amaçladı.

Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sergi açıldı.

Kent Konseyi'nde açılan sergide Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Çiler Kocaman, AA muhabirine, etkinliklerini farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini ifade ederek, kullandıkları materyalleri ve el emeğiyle yaptıkları ürünlerden vatandaşların bilgi sahibi olmalarını istediklerini söyledi.

Görme engelli bireylerin evlerinde yaptığı el sanatlarını sergilediklerini dile getiren Kocaman, şunları kaydetti:

"Emeklerin sergilenmesi güzel. Çok emek harcanıyor. Emeklerin karşılığını da bir şekilde görmek bizleri mutlu ediyor. Geri dönüşümlerle de ürünler elde ediyoruz. Sergilediklerimiz, bizler tarafından yapılabildiğinin bilinmesi için yapılan ürünler. Hayatın her alanında varız ve her alanında her şeyi yapabiliyoruz ama önemli olan bunun bilinmesi."

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da sergiyi gezerek, Kocaman ve üyelerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
