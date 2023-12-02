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Dünya Engelliler Günü kapsamında AKDEM'de farkındalık programı gerçekleştirildi

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AKDEM'de eğitim gören engelli gençler, için farkındalık programı düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AKDEM'de eğitim gören engelli gençler, için farkındalık programı düzenlendi. Programda eğlenceli aktivitelerin yanı sıra halk oyunları ve dans gösterileri de oldu.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nin (AKDEM) düzenlediği Dünya Engelliler Günü Programı renkli görüntülere sahne oldu. AKDEM bünyesinde eğitim alan engelli gençler Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdikleri müzik, halk oyunları ve dans gösterilerinden oluşan programa, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

3 otizm, 3 serebral palsi, 1 görme engelli, 6 mental retardasyon, 1 Williams sendromlu öğrenciden oluşan 12 kişilik AKDEM Müzik Grubu, programda sahneye ilk çıkan ekip oldu. Programın devamında ise halk oyunları, lirik dans ve ront gösterisi gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ömer Arısoy, "Bu haftanın anlamı farkındalık ama biz farkındalığın yetmediği kanaatindeyiz. Engellilik hayatımızın bir parçası olmalıdır. Hepimizin bildiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 20 yılda çok büyük mesafe katetti. Hepinizin huzurunda bir kez daha kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Bu süreci yaşayan bir kardeşiniz olarak gün be gün engelli hayatının yaşamımıza girmesi konusundaki adımları takip ediyorum. Elbette yapılacak daha çok işimiz var. Bunun için çalışmaya, yol katetmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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