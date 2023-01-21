Dünya Ekonomik Forumu sona erdi

İsviçre'nin Davos kasabasında 16-20 Ocak tarihlerinde, "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla 53'üncüsü düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sona erdi.

WEF Başkanı Borge Brende, kapanışta yaptığı konuşmada, Davos'ta bu yıl da etkili bir WEF organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Benim bu hafta aldığım en önemli ders, bugün dünya daha çok parçalanmış olsa da yarın bu şekilde bir araya gelmemiz gerektiğidir. Daha çok işbirliği içerisinde olduğumuz bir gelecek şekillendirebiliriz." dedi.

Ekonomik anlamda sağlam bir büyüme programı oluşturmanın da önemine işaret eden Brende, bununla küresel ekonominin parçalanmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

WEF kapsamında dünyadaki birçok farklı soruna ve konuya değinildiğini ve katılımcıların bunları tartıştığını söyleyen Brende, "Belirsiz ve zorlu bir dönemde net olan tek bir şey, daha dayanıklı, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir geleceği şekillendirebiliriz. Bunu yapmanın tek yolu birlikte hareket etmektir." diye konuştu.

Brende, tüm katılımcılarına teşekkür etti.

Forumda 2 bin 700'den fazla katılımcı bir araya geldi

Forumda liderlere "dünyanın karşı karşıya olduğu krizleri birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme" çağrısı yapıldı.

16-20 Ocak'ta birçok ülkenin ve uluslararası organizasyonun lideri ile iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı forumda, 130 ülkeden 50'si devlet/hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700'den fazla katılımcı bir araya geldi.

Forum kapsamında ekonomi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, Kovid-19 salgını, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve uluslararası kriz konuları oturumlarda öne çıkan başlıklar oldu.

WEF, protesto edildi

Çevre ve iklim aktivistleri, WEF'i öncesinde ve son gününde protesto etti. Çevreciler, WEF karşıtı ve iklim değişikliğine dikkati çeken protestolar düzenledi.

Çevreciler, WEF'e katılan lideri ve diğer katılımcıları sorunları gerçekçi bir şekilde ele almadıkları ve harekete geçmedikleri gerekçesiyle eleştirdi.