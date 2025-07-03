Dünya Ehlibeyt Vakfı'ndan Muharrem Ayı İftarı

Dünya Ehlibeyt Vakfınca, muharrem ayı dolayısıyla geleneksel iftar programı düzenlendi.

Vakfın Eyüpsultan'daki binasında gerçekleştirilen iftar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı.

İftar programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, aynı sofrada buluşmanın gönül ferahlığını yaşadıklarını, buluşmanın birlik ve kardeşliğe bereket getirmesini niyaz ettiğini söyledi.

Ehlibeyt sevgisinin yalnızca bir hatıra değil, emanet, inanç ve kardeşlik mirası olduğunu vurgulayan Uygur, "Bütün farklılıklarımızla tek bir milletiz. Aynı kıbleye yönelen, aynı duaya 'amin' diyen bir gönül birliğiyiz. Bugün burada aynı sofrada buluşurken yalnızca lokmalarımızı paylaşmıyor, aynı zamanda hafızamızı, duamızı, yasımızı ve umudumuzu da paylaşıyoruz." dedi.

Belgin Uygur, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin başta olmak üzere ehlibeyti ve tüm şehitleri rahmet, hürmet ve minnetle yad ettiğini sözlerine ekledi.

Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun ise Anadolu insanının bugün yaşadığı muhabbet, sevgi ve ortak değerlerinin temelinde ehlibeytin var olduğunu kaydederek, "Çünkü bizim dışımızda Balkanlar'dan Çin'e kadar Türk cumhuriyetleri de dahil İslam'ın gerçek inancını, medeniyet değerlerini ve kültürünü yaşıyoruz. Buna çok iyi sahip çıkmamız lazım. Bunun temelinde ehlibeyt vardır." diye konuştu.

İftara, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt'un yanı sıra bazı sanatçılar ve davetliler katıldı.