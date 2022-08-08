Dünya Ehlibeyt Vakfı, Kemal Zorlu'yu 'Örnek İş İnsanı' Seçti

Dünya Ehlibeyt Vakfı, İzmir'in duayen sanayicilerinden, Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu'yu 'yılın örnek iş insanı' seçti. İzmirli sanayiciye plaketini, vakfın düzenlediği geleneksel muharrem ayı iftarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş verdi. Duayen iş insanı, ayrıca vakfa onur üyesi olarak kabul edildi.

İstanbul'daki iftar programına iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, inançların siyasallaşmaması gerektiğinin altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ise İslam dininin insanlığa birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdiğini ifade etti.

BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

Daha sonra İzmirli sanayici Kemal Zorlu'yu kürsüye davet eden Vakıf Başkanı Altun, Zorlu Ailesi'nin Türk iş hayatı için önemine dikkat çekti. Altun, "Kemal Zorlu, yıllarca birçok sektörde önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Halen plastik boru üretiminde birçok ilki gerçekleştiren Ege Yıldız ve Egeplast markalarıyla Türkiye sınırlarını aşan önemli başarılara imza attı. Her zaman en iyiyi, en güzeli, en kaliteliyi üretirken ülkesine ve milletine olan vecibelerini de harfiyen yerine getirdi. Bu nedenle kendisini örnek iş insanı olarak gösteriyor, vakfımızın onur üyesi olarak kabul ediyoruz" dedi.

Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu'ya plaketini sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, duayen iş insanını tebrik etti.

Zorlu ise örnek iş insanı gösterilmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Felsefesini sevgi ve kardeşlik üzerine inşa eden Dünya Ehlibeyt Vakfı'na teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Geleneksel iftar programında ünlü bestekar Mustafa Sağyaşar'ın söylediği şarkılar ve semah gösterisi de ilgi gördü.