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Dünya Düzce Günleri'nde Elde Edilen Gelir Hasta Yatağı Alımında Kullanılacak

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Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinliklerinde açılan stantta elde edilen gelirin hasta yatağı alımı için kullanılacağı açıklandı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün "Dünya Düzce Günleri" etkinliklerinde açtığı stantta elde edilen gelirin hasta yatağı alımı için kullanılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 3'üncüsü düzenlenen "Dünya Düzce Günleri"nin çeşitli etkinliklerle Anıtpark Meydanı'nda devam ettiği belirtildi.

Açılan stantlarda çeşitli gıda ürünleri, hediyelik eşyalar ve mefruşatın satışa sunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Stantlar 8 gün boyunca hem gündüz hem de gece boyu açık kalacak. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü standında ise çay ve patlamış mısırın yanı sıra ev yapımı poğaça, kek, dolma, börek ve konserveler satışa sunuluyor. Satıştan elde edilecek gelir ise hasta yatağı alımı için kullanılacak."

Kaynak: AA / Güncel

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