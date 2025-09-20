Dünya Dron Şampiyonası TEKNOFEST İstanbul'da Tamamlandı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği, TEKNOFEST'in en büyük uluslararası yarışması Dünya Dron Şampiyonası'nın (World Drone Cup) final etabı TEKNOFEST İstanbul'da tamamlandı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Festivalin en büyük uluslararası yarışması Dünya Dron Şampiyonası, TEKNOFEST İstanbul'daki final etabıyla tamamlandı.

26 ülkeden 32 yarışmacının mücadele ettiği turnuvada, birinciliği Güney Kore'den Minjae Kim elde etti. Şampiyonada ikinci Japonya'dan Yuki Hashimoto, üçüncü ise Güney Kore'den Minseo Lee oldu.

Şampiyonlar ödüllerini, final etabını yakından takip eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün elinden aldı.