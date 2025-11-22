Dünya Diş Hekimleri Günü Kırklareli'nde Kutlandı

Kırklareli'nde, Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kırklareli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ayhan Ertaş, yaptığı konuşmada, diş hekimliğinin yalnızca bireylerin ağız ve diş sağlığını korumayı değil, aynı zamanda genel sağlık durumunu iyileştirmeyi amaçlayan, bilimsel temelli ve kamusal niteliği yüksek bir sağlık hizmeti olduğunu söyledi.

Diş hekimlerinin özveriyle hizmet verdiklerini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Temel hedefimiz, toplumun ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak, meslektaşlarımızın haklarını savunmak ve mesleğimizin bilimsel, etik ve çağdaş standartlarda sürdürülmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, kaybettiğimiz tüm diş hekimlerini saygı ve rahmetle anıyoruz."