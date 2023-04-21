DÜNYA ÇOCUKLARINDAN SEVGİ KORTEJİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Antalya Büyükşehir Belediyesi sevgi korteji ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Antalya Büyükşehir Belediyesi sevgi korteji ile başladı.

Farklı ülkelerden Antalya'ya gelen dünya çocukları sevgi kortejinden tüm dünyaya barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi mesajı verirken, Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri ile izleyenlere coşkulu bir gün yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Antalya Çocuk Şenliği kapsamında 8 farklı ülkeden Antalya'ya gelen 300 çocuk, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde sevgi korteji yaptı. 24. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali için Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan'dan gelen dünya çocukları hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyor.

DANS GÖSTERİLERİ BÜYÜLEDİ

Türk öğrencilerin de yer aldığı kortej, Atatürk Parkı Barbaros Çay Bahçesi karşısında başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar vatandaşların yoğun ilgisi ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortej sonrası meydanda kurulan sahnede Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan'dan gelen çocuklar, kendi ülkelerine özgü dansları Antalyalıların beğenisine sundu.

DÜNYAYA BARIŞ MESAJI

Kültür şöleninin yaşandığı şenlikte vatandaşlar çocukların gösterilerine alkışlarla eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar Antalya'dan dünyaya barış, kardeşlik, dostluk ve sevgi mesajı verdi.

DOLU DOLU BAYRAM

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları 22 ve 23 Nisan'da Cam Piramit Kral Yolu üzerinde farklı etkinliklerle kutlanacak. Çocuklar dolu dolu bayram kutlaması yapacak. Cam Piramit alanında 10.00-19.00 saatleri arasında, satranç turnuvası, uçurtma festivali, dev maskotlar, şişme oyun parkları, panayır oyunları, sergi, fotoğraf çekim alanları gibi bir çok etkinlik çocukların hizmetinde olacak. 23 Nisan günüde kutlama programı Cam Piramit Amfi Tiyatro Bölümü'nde saat 10.30'da başlayacak. Canlandırmalar, öğrenci gösterileri, halk oyunları, konuk öğrenci gösterileri ile tüm gün devam edecek.(DHA)