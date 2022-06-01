Dünya Çocuklar Günü - Haberler

Dünya Çocuklar Günü
AA - Güncel
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Çocukların kutlama alanına gelmesi Çocukların spor yapması Balonla oynayan çocuklar Çocukların alandan çıkışı Krakow'da Dünya Çocuklar Günü Polonya'nın Krakow kentinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından kaçan Ukraynalı anneler ve çocukları, Dünya Çocuklar Günü kapsamında...
Çocukların kutlama alanına gelmesi
Çocukların spor yapması
Balonla oynayan çocuklar
Çocukların alandan çıkışı Krakow'da Dünya Çocuklar Günü
Polonya'nın Krakow kentinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından kaçan Ukraynalı anneler ve çocukları, Dünya Çocuklar Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.
AA / Güncel