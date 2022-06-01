Dünya Çocuklar Günü - Haberler

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Dünya Çocuklar Günü

AA - Güncel
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Çocukların kutlama alanına gelmesi Çocukların spor yapması Balonla oynayan çocuklar Çocukların alandan çıkışı Krakow'da Dünya Çocuklar Günü Polonya'nın Krakow kentinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından kaçan Ukraynalı anneler ve çocukları, Dünya Çocuklar Günü kapsamında...

Çocukların kutlama alanına gelmesi

Çocukların spor yapması

Balonla oynayan çocuklar

Çocukların alandan çıkışı Krakow'da Dünya Çocuklar Günü

Polonya'nın Krakow kentinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından kaçan Ukraynalı anneler ve çocukları, Dünya Çocuklar Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

AA / Güncel

Polonya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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