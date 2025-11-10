Haberler

Dünya Çocuk Kitapları Haftası Rami Kütüphanesi'nde Kutlanacak

Güncelleme:
Rami Kütüphanesi, 11-14 Kasım tarihlerinde Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinliklerde hikaye anlatımı, atölye çalışmaları ve yazarlık programları yer alacak.

Her yıl kasım ayının ikinci haftasında kutlanan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında, Rami Kütüphanesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, 11-14 Kasım tarihlerinde hikaye anlatımı, masal ve drama, bilimsel keşif, tarih ve sanat temaları altında farklı yaş gruplarına özel 9 atölye ve okuma etkinliği gerçekleştirilecek.

Programdaki kitap ayracı atölyesi, çocuklara hem el becerilerini geliştirme hem de okudukları kitaplarla kişisel bağ kurma fırsatı sunacak.

İllüstrasyon atölyesi de çocukları görsel anlatımın gücüyle tanıştıracak. Masal saati ve drama etkinlikleri, çocuklara empati, dinleme ve ifade becerileri kazandırabilecek.

Çocuklar için tarih atölyesi ise geçmişi eğlenceli ve etkileşimli biçimde keşfetme imkanı sağlayacak. Etkinliklerde çocuklar, sadece dinleyen değil, aynı zamanda üreten birer katılımcı olabilecek.

Ayrıca hafta boyunca düzenlenecek okuma saatleri ve yazar buluşmaları, çocukları kitapların dünyasında yeni keşiflere davet edecek.

Katılımın ücretsiz olduğu tüm etkinlikler, Rami Kütüphanesi Çocuk Kütüphanesi alanında gerçekleştirilecek.

"Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu" yarın başlıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu" da 11-14 Kasım'da 8-12 yaş çocuklara yazarlık, masal, felsefe, tarih, drama ve çizerlik gibi alanlarda zengin eğitim programı sunacak.

Ara tatil döneminde düzenlenen okul, çocukların düşünme, yazma ve ifade becerilerini geliştirmeyi, dil bilincini, hayal gücünü ve kültürel farkındalıklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program, 8-12 yaş çocukların katılımıyla 147 numaralı salonda gerçekleştirilecek. Yazarlık eğitimlerini Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dil ve Edebiyat Dergisi Yazı İşleri Müdürü Elif Tokkal verecek.

Tokkal, "Yazarlığa Giriş", "Kelimelerin Dünyası", "Karakter Tasarımı ve Kurgu" ile "Hikayemi Yazıyorum" başlıklı oturumlarda çocuklara yazı yolculuğunun temellerini aktaracak.

Programda ayrıca Emine Kılıkçıkaran "Dikiş Atölyesi", Şükran Özcan "Felsefe Günlüğüm", Neşe Yıldırım "Evvel Zaman İçinde", Kübra Sinem Çelebi "Masal Anlatımı", Ayşegül Çakır "Tarih Mektebi", Hülya Gümüştepe "Yaratıcı Drama", Nur Dombaycı "Hayalimi Çiziyorum" ve Mehtap Şenkaya "Kültür Elçisi Çocuklar" atölyeleriyle yer alacak.

Öğrencilerin yazdığı ve çizdiği eserler Kardelen Çocuk Dergisi'nde yayımlanacak. Süreçte gösterdikleri başarıya göre öğrenciler, derginin yazar-çizer havuzunda da değerlendirilebilecek.

