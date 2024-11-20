Üye Girişi
Haberler

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Önemli Mesajlar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Güzelyurt İlkokulu'nu ziyaret ederek, çocukların toplumların geleceği olduğunu vurguladı ve dünya genelindeki çocuk istismarlarına dikkat çekti.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Güzelyurt İlkokulu'nu ziyaret etti.

Gülbe, burada yaptığı açıklamada, çocukların toplumların geleceği olduğunu vurguladı.

Dünya üzerinde mağdur durumda bulunan çocuklara dikkati çeken Gülbe, şunları kaydetti:

"Biz bugün insanlığımızdan utandıran çocuk istismarından, Filistin'de bombalardan kaçan çocuklardan, dalgaların boğup sahile attığı bedenlerden bahsediyoruz. Her çocuk insanlığın geleceğini yüreğinde taşır. Bir çocuğun hayatını karartmak insanlığın ufkunu karartmaktır. Huzurlu, güvenli, sağlıklı ortamda büyümek her çocuğun en tabii hakkıdır. Yüce Rabbimden tüm çocuklara barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya diliyorum."

Gülbe, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler: Çek fişi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 20 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! İzmir'de suya zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İZSU zamlı tarife ne zaman geçerli olacak? SRC Belgesi'ne zam gelecek mi? SRC Belgesi nasıl alınır, fiyatı ne kadar? İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya yüzde kaç zam geldi? Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı ceza alacak mı? Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.