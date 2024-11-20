Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli çocuklar unutulmadı

KARABÜK - Karabük'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Filistinli çocuklar unutulmadı.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Karabük'te etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar pankartlarla birlikte Kemal Güneş Caddesi'nden Güven Kavşağına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada konuşan Karabük Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi Temsilcisi Belinay Özbay, Filistin'de zulme uğrayan ve katledilen çocukları hatırlattı.

"Dünyada en çok ülke tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabulünün 35. yılındayız" diyen Özbay, "Ancak 35 yıllık sürecin sonunda bu gün en temel hak olan yaşama hakkımız yalnızca bin 500 kilometre uzaklıktaki Filistin'de çocukların ellerinden alınmakta, binlerce çocuk soykırıma uğramaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin taraf ülkeleri dahil olmak üzere, uygulanan bu soykırım engellenmemekte. Her gün kan ve gözyaşı dökülmektedir" ifadelerini kullandı.

Filistin'de 171 bebek dahil 16 bin 795 çocuğun katledildiğini, 9 binin üzerinde çocuk yaralandığını ve sayısız çocuk ebeveynsiz kaldığını kaydeden Özbay, "Çocukların tüm haklarını korumak şöyle dursun, çocuk hastaneleri bombalanmış. Çocuklar tıbbi malzeme ve oksijen yetersizliği sebebiyle hastanede tedavi görmekteyken ölüme mahkum edilmiştir" diye konuştu.

Özbay, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti çocukları olarak inancımızdan ve şanlı mazimizden aldığımız güç ve cesaretle, bugün çocukların yaşadığı bu utanç tablosunu asla unutmayacağız. Bütün çocukların hiçbir ayrım gözetmeksizin haklarının tamamını gerçekten kullanmalarını sağlayacak zemini inşa edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Karabük Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi Temsilcisi olarak sözlerimi burada sonlandırırken dünya üzerindeki tüm çocukların gözlerinin yalnızca sevinçten yaşaracağı bir gelecek temenni ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından AVM içerisinde çocuk haklarını yer aldığı köşenin açılışı yapıldı.

Programa Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.