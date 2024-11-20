Üye Girişi
Haberler

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocuklar Unutulmadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Filistinli çocukların yaşadığı zorluklar hatırlandı. Çocuk hakları savunucuları, Filistin'deki çocukların maruz kaldığı zulmü gündeme getirerek, çocukların haklarını koruma sözü verdiler.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli çocuklar unutulmadı

KARABÜK - Karabük'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Filistinli çocuklar unutulmadı.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Karabük'te etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar pankartlarla birlikte Kemal Güneş Caddesi'nden Güven Kavşağına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada konuşan Karabük Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi Temsilcisi Belinay Özbay, Filistin'de zulme uğrayan ve katledilen çocukları hatırlattı.

"Dünyada en çok ülke tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabulünün 35. yılındayız" diyen Özbay, "Ancak 35 yıllık sürecin sonunda bu gün en temel hak olan yaşama hakkımız yalnızca bin 500 kilometre uzaklıktaki Filistin'de çocukların ellerinden alınmakta, binlerce çocuk soykırıma uğramaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin taraf ülkeleri dahil olmak üzere, uygulanan bu soykırım engellenmemekte. Her gün kan ve gözyaşı dökülmektedir" ifadelerini kullandı.

Filistin'de 171 bebek dahil 16 bin 795 çocuğun katledildiğini, 9 binin üzerinde çocuk yaralandığını ve sayısız çocuk ebeveynsiz kaldığını kaydeden Özbay, "Çocukların tüm haklarını korumak şöyle dursun, çocuk hastaneleri bombalanmış. Çocuklar tıbbi malzeme ve oksijen yetersizliği sebebiyle hastanede tedavi görmekteyken ölüme mahkum edilmiştir" diye konuştu.

Özbay, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti çocukları olarak inancımızdan ve şanlı mazimizden aldığımız güç ve cesaretle, bugün çocukların yaşadığı bu utanç tablosunu asla unutmayacağız. Bütün çocukların hiçbir ayrım gözetmeksizin haklarının tamamını gerçekten kullanmalarını sağlayacak zemini inşa edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Karabük Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi Temsilcisi olarak sözlerimi burada sonlandırırken dünya üzerindeki tüm çocukların gözlerinin yalnızca sevinçten yaşaracağı bir gelecek temenni ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından AVM içerisinde çocuk haklarını yer aldığı köşenin açılışı yapıldı.

Programa Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocuklar Unutulmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

 Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi

 Nükleer savaş çıkarsa Putin'in hedefindeki ilk ülkeler

İşte nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülke
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler: Çek fişi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman 171. bölüm tek parça full HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 171. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! BARAJ DOLULUK ORANI 20 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kadir Çelik kimdir? Terörist Kadir Çelik yakalandı mı? 21 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Yengeç burcu yorumu! 21 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Annem Ankara bu akşam var mı? 20 Kasım Annem Ankara dizisi ilk bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Annem Ankara dizisi hangi yıllarda geçiyor, gerçek hikaye mi? Annem Ankara dizisi konusu ve oyuncuları kim? The Economist 2025 kapağında neler var? The Economist 2025 kapağı! Feribot seferleri iptal mi edildi? 20 Kasım AFAD'dan sarı kod uyarısı! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.