Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Çocukların Hakları Yeniden Vurgulandı

Çocuk Vakfı tarafından her yıl yayınlanan "Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi"ni bu yıl, şair Zeynep Arkan kaleme aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi imzaladığı 20 Kasım 1989'dan bu yana her yıl 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.

"Çocukların Kanıyla Yazılmış Bir Dünya Tarihi İstemiyoruz" başlığıyla yazılan bildiride, Gazzelilere insani yardım götürmek için yola çıkan Global Sumud Filosu'nun İsrail tarafından engellenerek saldırıya uğradığı belirtildi.

"Hiçbir çocuk savaşın, açlığın, yoksulluğun gölgesinde büyümemelidir"

Tüm dünyanın bu yaşananlara karşı seyirci kaldığını yazan Arkan, bildiride şunları kaydetti:

"Yardım için çırpınan insanlardan olmak bir tercih değil vazifedir. Zulme uğrayan halklar ve özellikle çocuklar için insanca davranmak bir zorunluluktur. Biz bu zorunluluk adına ilan ediyoruz. Artık çocukların kanıyla yazılmış bir dünya tarihi istemiyoruz. Eğitim hakkından mahrum kalmış, suiistimal edilmiş, aç ve sevgisiz bırakılmış her çocuk için nefesimiz yettiğince duyuracağız. Böyle yapmazsak eğer, Filistin'in yıkılmış taşlarına, Doğu Türkistan'dan gelen çığlıklara, Suriye'nin harabelerine, Yemen'in açlıkla kurumuş dudaklarına, Afrika'nın susuz topraklarına bakıyoruz… ve diyoruz ki, sözlerin vadesi doldu. Hiçbir çocuk ölümün gölgesinde büyümemelidir. Hiçbir çocuk açlığın, sürgünün, bombanın yükünü taşımamalıdır. Hiçbir çocuk unutulmamalıdır."

Arkan, ayrıca bildiride çocuk haklarına da değinerek "Biz çocukların hakkını savunuyoruz. Her çocuk yaşama hakkına sahiptir. Ölüm değil oyun alanları büyütmeli çocukları. Her çocuk sevgiye ve şefkate layıktır. Hiçbir çocuk savaşın, açlığın, yoksulluğun gölgesinde büyümemelidir. Hiçbir çocuk renk, din, dil, ülke ayrımıyla yalnız bırakılmamalıdır. Her çocuk doyasıya gülme hakkına sahiptir. Kahkaha, dünyanın en güçlü silahı olmalıdır. Okumak haktır. Kitap kokusu, her barut kokusunu susturmalıdır. Sevgili dünya, sana sesleniyoruz. Çocukların gözyaşını daha fazla taşıyamazsın. Savaş uçaklarının gürültüsü çocukların ninnisi olamaz. Hiçbir çocuk korkunun diliyle sağlıklı büyüyemez. Ekranın karşısında uyuyakalmış seyirci gibi yaşayanların sayısı artık azalıyor. İnsanlar uyanıyor. Sevgili insan kalanlar, silahları susturun, çocukları güldürün. Kollarımızla ve kalplerimizle koruyalım onları. Sözlerin vadesi doldu." ifadelerini kullandı.