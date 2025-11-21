Dünya Çocuk Hakları Festivali Türkiye'de Düzenlendi

Türkiye'de yaşayan Sudanlı, Gazzeli ve Doğu Türkistanlı 120 çocuğun katılımıyla Dünya Çocuk Hakları Festivali düzenlendi.

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamada, Yeryüzü Çocukları Derneği öncülüğünde, Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı, Sim Vakfı ve uluslararası insani yardım kuruluşu Droplets of Mercy işbirliğiyle Rami Kütüphanesinin ev sahipliğinde Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında festival gerçekleştirildi.

Türkiye'de yaşayan Sudanlı, Gazzeli ve Doğu Türkistanlı toplam 120 çocuğun bir araya geldiği festival, boyama atölyesiyle başladı. Farklı ülkelerden gelen çocuklar, eğitmenler eşliğinde yaptıkları resimlerle hem eğlendi hem de kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Ardından müzik eşliğinde dans ve hareket etkinlikleri yapılarak çocukların keyifli anlar yaşaması sağlandı.

Etkinlik alanına geçişte çocuklara "Çocuk Hakları Pasaportu" dağıtıldı. Pasaportta "isim, sağlık, barınma, beslenme, ifade özgürlüğü, oyun, eğitim, eşit fırsat ve zararlı maddelerden korunma" hakları gibi tüm çocukların sahip olduğu temel haklara yer verildi.

Festival kapsamında kurulan istasyonlarda çocuklar, haklarını oyunlar, interaktif uygulamalar ve kısa etkinlikler aracılığıyla öğrendi.

Gün boyunca pamuk şekeri ve patlamış mısır gibi ikramlar dağıtılarak çocuklara keyifli anlar yaşatıldı.

Festivalin sonunda Sudanlı, Gazzeli ve Doğu Türkistanlı 3 çocuk, tüm çocukların evrensel haklarına ilişkin kısa bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, dünya üzerindeki tüm çocukların barış, güvenlik, eğitim ve sevgi dolu bir ortamda büyüme hakkına sahip olduğu vurgulandı.