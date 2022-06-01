Dünya Çocuk Günü'nün kutlandığı Ukrayna'daki savaşta 243 çocuk öldü - Haberler

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Dünya Çocuk Günü'nün kutlandığı Ukrayna'daki savaşta 243 çocuk öldü

AA - Güncel
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Dünya Çocuk Günü'nün kutlandığı Ukrayna'daki savaşta 243 çocuk öldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları ve Rehabilitasyondan Sorumlu Komiseri Dariya Herasimçuk, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri ülke genelinde 243 çocuğun hayatını kaybettiğini, 446 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları ve Rehabilitasyondan Sorumlu Komiseri Dariya Herasimçuk, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri ülke genelinde 243 çocuğun hayatını kaybettiğini, 446 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Herasimçuk, ülkede bugün kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Donetsk, Kiev ve Harkiv bölgelerinde yaşayan çocukların, savaştan en fazla etkilenenler arasında olduğunu belirtti.

Komiser Herasimçuk, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri ülke genelinde 243 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 446 çocuğun ise yaralandığını aktardı.

Söz konusu rakamın daha yüksek olduğunu vurgulayan Herasimçuk, "İşgal altındaki bölgelerdeki durum hakkında bilgimiz yok. Askerlerimiz bu bölgelere girdiğinde, söz konusu rakamın yükseleceğinden eminim." dedi.

Herasimçuk, 188 çocuğun ülkedeki hastanelerde tedavi gördüğünü ve bu çocuklara gerekli desteğin sağlandığını dile getirdi.

Savaşın en büyük mağduru çocuklar oldu

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş, yüzlerce Ukraynalı vatandaşın ölümüne ve milyonlarca kişinin göçüne neden oldu. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen barışın sağlanamadığı ülkede, savaşın en büyük mağduru ise çocuklar oldu.

Üç aydan fazla devam eden savaşta yüzlerce Ukraynalı çocuk yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Sağ kalan çocukların bazıları ise yerlerinden edilerek göç etmek zorunda kaldı.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun okullara yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki eğitim kurumlarından yaklaşık 900'nün hasar gördüğü, 181'inin ise tamamen yıkıldığı bildirildi.

AA / Güncel

Dünya Çocuk Günü Togo Cumhuriyeti Ukrayna Çocuk Güncel Haberler

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