Dünya, Çin'in Temiz Enerji Dönüşümünü Örnek Almalı

LONDRA, 9 Kasım (Xinhua) -- The Economist'te kısa süre önce yayımlanan bir haberde, iklim değişikliğinin artan zorluklarıyla karşı karşıya olan ve sürdürülebilir büyümeye acilen ihtiyaç duyan dünyanın, Çin'in temiz enerji dönüşümünü örnek alması gerektiği belirtildi. Haberde bu dönüşümün, hem dünyadaki enerji durumunu hem de enerji durumunun ekonomik geleceğini yeniden şekillendirecek devrim niteliğinde olduğu ifade edildi.

Habere göre, Çin'in yenilenebilir enerji devrimi insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş büyüklükte. Çin, 2024 yılı sonuna kadar 887 gigavat güneş enerjisi kapasitesi kurarken, bu rakam Avrupa ve ABD'nin toplam kapasitesinin neredeyse iki katına işaret ediyor. Çin geçen yıl 1.826 teravat-saat rüzgar ve güneş enerjisi üretti.

Çin'in sınırlarının ötesine geçerek bu dönüşümü dünyanın geri kalanıyla paylaştığı belirtilen haberde, ülkenin küresel emisyonları azaltmakla kalmayıp, dünya çapında ekonomik ve çevresel çıkarları da uyumlu hale getirdiği belirtiliyor.

Haberde güneş ve rüzgar enerjisi, küresel emisyon artışını sınırlamak için en umut verici seçenekler olarak sıralanırken, "İklim değişikliği sizin önceliğiniz olmasa bile, ucuz, bol miktarda temiz enerji ve bunun gelişmekte olan ülkelerde milyarlarca insanın yaşamını iyileştirme beklentisi sizi heyecanlandırmalı" ifadeleri yer alıyor.