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Dünya Çevre Sağlığı Günü'nde Atık İlaç Toplama Etkinliği Düzenlendi

Dünya Çevre Sağlığı Günü'nde Atık İlaç Toplama Etkinliği Düzenlendi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara evsel atık ilaçların çevreye zararları anlatıldı ve atık ilaç toplama kutularının kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü" dolayısıyla, "Evsel atık ilaçlarınızı topluyor, doğayı birlikte koruyoruz" etkinliği düzenlendi.

Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi tarafından meydanda kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak çöpe atılan ilaçların çevreye verdiği zarar anlatıldı.

Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cemre Erkol, yaptığı açıklamada, "Dünya Çevre Sağlığı Günü kapsamında, atık ilaçların nasıl toplanması gerektiğini ve atık toplama kutularının nerelerde bulunduğu ile ilgili halkı bilgilendirmek maksadıyla etkinlik düzenledik." dedi.

Son kullanma tarihi geçmiş veya çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelmiş atık ilaçların çöpe veya kanalizasyon sistemine atılmasının ekolojik dengeye ciddi zararlar verdiğine işaret eden Erkol, "Toprağa ve yer altı sularına karışan bu atıklar, yenilen besinler ve içilen sularla insanlara tehlike olarak geri dönüyor. Kurduğumuz stant ile atık toplama kutularını tanıttık. Vatandaşlara, kullanım tarihi geçen ve kullanılmayan ilaçları en yakın atık ilaç toplama kutularına atmalarını anlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel

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