Dünya Çevre Günü'nde öğrencilerden çöp toplama etkinliği

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla okuluna yakın parklarda çöp topladı. Çevre bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte farklı fakültelerden yaklaşık 50 öğrenci çöp topladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Haliç ve Silivri olmak üzere çeşitli fakültelerden öğrencilerin katılımıyla park ve sahilde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Vatandaşlara çevre bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler sabah 09.00'da okuluna yakın parka gelerek çöp toplamaya başladı. 50 öğrenci gün sonunda yaklaşık 100 torba çöp topladı.

"DUYARLI OLMAK İSTEDİK"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Sevda Köyüstü, "5 Haziran Dünya Çevre Günü için okulumuzun tam karşısında bulunan parkta çöpleri topluyoruz. İnsanlar yiyip içip gittikten sonra ertesi sabah geldiklerinde temiz bir yer bekliyorlar ama giderken arkalarına hiç bakmıyorlar. Arkalarına bakmadıkları için çevre konusunda biz de duyarlı olmak istedik. Öğrencilerimiz zaten duyarlı, birde bu konuda bizler sürekli onları bilinçlendiriyoruz. Burada 25'e yakın öğrencimiz var. Genellikle psikoloji, siyaset bilimi, mimarlık, iç mimarlık, evde hasta bakımı, beslenme ve diyetetik, patoloji bölümünden öğrencilerimiz var. Biz bir etkinlik yaptığımız zaman farklı fakültelerden tüm öğrencilerimiz kaynaşsınlar istiyorurz, birbirlerini daha iyi tanısınlar diye bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu etkinliklere de herkes gönüllü olarak geliyor. Bugün burada bayağı bir çöp topladık. 8-10 torba bizim 2 saatte topladığımız çöptü. Fakat buradaki temizlik görevlisi de sabah en az 15 torbaya yakın çöp toplamıştı" dedi.

"BİZİM DOĞAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Doğanın korunması gerektiğini söyleyen Köyüstü, "Gerçekten doğanın bize değil bizim doğaya ihtiyacımız var. O yüzden biz doğayı sevdikçe doğa bize güzel cevaplar verecek. Biz doğayı yordukça, ağaçları kestikçe, saygı duymadıkça doğa bizi üzmeye devam edecek. Zaten dünyada bir iklim krizi var. Bunun farkındalığının artırılması gerekiyor. Müfredatta iklim kriziyle ilgili bilgilendirmelerin derslerin öğrencilere her gün aşılanması gerekiyor" diye konuştu.

"BİLİNÇLENMEMİZ GEREKİYOR"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Gül (23), "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel olarak bir grup arkadaşımla okulumuza en yakın olan parkta bilinçsiz vatandaşlarımızın yerlere bırakmış olduğu çöpleri topladık. Yarının doğası bugünden yaratılır, kirli çevrede insanların ruhu kirlenir, kirli ruhlar da doğayı kirletir. Bu yüzden daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Gerçekten doğaya dost olmamız ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Biz sabah erken saatlerde çöp toplamaya başladık. Yaklaşık 10-15 torba çöp topladık ve hala devam ediyor. Gün sonuna kadar etraftaki diğer parkları da gezerek bu işlerimizi tamamlayacağız" dedi.

"ÇEVRE HEPİMİZİN, ONA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Psikoloji Bölümü'nden 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Eren (22), "Bugün buraya saat 09: 00'da geldik. Elimizden geldiğince bilinçsiz insanlarımızın çevreyi kirlettiği ortamı toplamaya çalıştık. Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu etkinliği yapıyoruz. Bizim amacımız insanları biraz daha olsun bilinçli hale getirmek. Bizim farkındalığımız olduğu kadar onların da farkındalık düzeylerini artırmak istiyoruz bu yüzden bugün buradayız. Çevre hepimizin, ona sahip çıkmalıyız. Bütün canlılara güzel bir ortam sunmalıyız. Bizden sonraki insanlara da bu güzel çevreyi emanet olarak bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

"ÇEVREYE BİR ŞEYLER KATABİLDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

İç Mimarlık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Çelikgün (21), "Bugün 5 Haziran Dünya Günü için arkadaşlarımızla beraber çöp toplama etkinliği başlattık. Aslında etkinliğin asıl amacı dünya ve ülke çapında sahillerimize ve doğayı kirlettiğimiz tüm alanlarda oluşan çevre bilincini artırmak. Çevreye bir şeyler katabildiğimizi düşünüyorum. Doğamıza sahip çıkalım. Doğamıza sahip çıkarsak o da bize gerekli cevabı verecektir diye düşünüyorum" dedi.

"BÜTÜN HERKESE GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Esra Öksüz (20), "Bugün sabah buraya geldik. Hep birlikte çöpleri topladık. Hepimiz farklı fakültelerden geliyoruz. İnsanlara neleri ne şekilde yaptığımızı göstermek istiyoruz. Bunları tek biz yapmak istemiyoruz, bütün herkese göstermek istiyoruz. Aslında kişisel olarak üstümüze düşen her şeyi yapsak, herkes bu şekilde bilinçlense etrafta bu kadar çöp birikmez. Hepimiz bilinçli olalım. Yaşadığımız alan bizim, canlıların. Bunları kendimiz için, hepimiz için yapalım" şeklinde konuştu.