Dünya Çevre Günü'nde Muğla'da 20 Ton Çöp Toplandı

Dünya Çevre Gününde deniz dibinden 2 saatte 20 ton çöp toplandı

MUĞLA - Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında Muğla'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muğla genelindeki 13 balıkçı barınağı ve 2 balıkçı iskelesinde deniz dip temizliği gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca Göcek körfezine 5 bin levrek ve15 bin adet de Çupra balık yavrusu denize bırakıldı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'da özellikle sahil kesimlerde hem kıyı, hem de deniz dibi temizlik çalışması gerçekleştirildi. Deniz dibi temizlik çalışması Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü balık adamları tarafından gerçekleştirilirken, 12 balık adam tarafından 15 ayrı noktada dalış yapılarak deniz dibi temizliği yapıldı.

Muğla'nın 13 balıkçı barınağı ve 2 balıkçı iskelesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışması 2 saat sürdü. 2 saat içinde denizlerden toplam 20 tona atık toplandı. Deniz dibinden çıkarılan atıkların büyük bölümünü cam ve plastik atıklar oluştururken, battaniye, misina, balık av malzemesi, araba lastiği gibi atıklar çıkarıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, "Bu yıl Dünya Çevre Günü'nün teması plastik kirliliği ile mücadele kapsamında denizlerdeki plastik kirliliğinin önlenmesi, denizlerdeki temiz deniz konseptinin özellikle vurgulanması anlamında, kirleticiler içerisinde en fazla unsurlardan birisi olan turizm tekneleri ile beraber diğer kirletici unsurlara dikkat çekmek anlamında, burada bizim il müdürlüğümüze ait, Muğla Tarım Orman İl Müdürlüğümüze ait 12 adet balıkçı timimiz, balıkçı adamımız, az önce de görüldüğü üzere ve çıktıları da burada olan temizlik yaptılar. Eş zamanlı olaraktan ilimizde şu anda 14 noktada, 14 balıkçı barınağında temizlikler yapıldı, yaklaşık 20 tonun üzerinde, 2 saat yakın bir zamanda 20 tonun üzerinde de denizden atık çıkarıldı. Öncelikle 2022 yılından itibaren çok fazla miktarda av temizliği yaptık. Yüzlerce ton av temizliği yaptığımız gibi her yıl belki yüzler hatta binlerle ifade edilebilecek şekilde de deniz kıyısı 1500 kilometre olan ilimizde, Muğla'mızdan çok fazla miktarda atık plastik başta olmak üzere bunları toparlıyoruz. Balıklandırmayı artırma anlamında 5 bin levrek, 15 bin de çupra yavrusunu denize saldık. Bir taraftan hem denizi temiz tutuyoruz, denizi temizliyoruz. Balıklarımızın yaşam alanını, yaşamının gelişmesini artırıyoruz. Ama bir taraftan da popülasyonu artırmak için de yavru balık salımı yapıyoruz" dedi.