Dünya Çevre Günü'nde Geleneksel Kireç Dağıtımı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerine badana yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kireç dağıtımı dolayısıyla Saburhane Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Dünya Çevre Günü kapsamında geleneksel hale getirdikleri ücretsiz kireç dağıtımını bu yıl da tekrarladıklarını söyledi.

Aras, Menteşe'de evlerinin ve bacalarının beyaza boyanmasının bir gelenek olduğunu ifade etti.

Beyaz badananın kentin temizliğini de göstermesi bakımından önemli olduğunu dile getiren Aras, "Bugün burada bir ağaca, bir kuşa, bir çocuğun tertemiz nefesine sahip çıkmak için toplandık. Dünya artık her zamankinden daha yüksek sesle yardım istiyor. Küresel ısınma, kuraklık, orman yangınları, deniz kirliliği ve yok olan canlı türleri, pandemi döneminde yaşadığımız gıda krizi hepimizi doğrudan etkiliyor. Artık çevre sorunları sadece haberlerde izlediğimiz bir konu değil." dedi.

Belediye olarak, hiç durmadan gece gündüz, şehri temiz tutmak için çalıştıklarını vurgulayan Aras, vatandaşlardan da çöpleri ayrıştırarak çıkarmalarını istedi.

Konuşmaların ardından Aras, plastik kullanımını azaltmaya yönelik olarak etkinliğe katılan çocuklara matara hediye etti.

Etkinlik kapsamında Ahmet İftar'ın atık malzemelerle hazırladığı sergiyi ziyaret eden Aras, daha sonra Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Topbaş ve çocuklarla Saburhane Meydanı'nda badana yaptı.

Programda vatandaşlara 30 ton kireç ücretsiz dağıtıldı.