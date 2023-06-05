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Dünya Çevre Günü'nde buzulların erimesine dikkat çekildi

Dünya Çevre Günü'nde buzulların erimesine dikkat çekildi

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Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, Dünya Çevre Günü'nde hazırladığı dekor ve pankart ile buzulların erimesine dikkat çekti. Doğal ortamları korumak için farkındalık oluşturmaya çalışan ve kendisine 'Gürleyik Avatarı' adını veren Halit Gürsoy, bu kez buzulların erimesine dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, Dünya Çevre Günü'nde hazırladığı dekor ve pankart ile buzulların erimesine dikkat çekti.

Doğal ortamları korumak için farkındalık oluşturmaya çalışan ve kendisine 'Gürleyik Avatarı' adını veren Halit Gürsoy, bu kez buzulların erimesine dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle basın mensupları ile bir araya gelen yapan Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, hazırladığı dekor ve pankartın önünden vatandaşlara seslendi. Dernek üyelerinin yardımı ile hazırlanan dekorda oyuncak ayılar ve strafor köpükler ile adeta kutup ortamı oluşturuldu. Üzerinde "Buzuların ve iklimlerin değişmesi" yazılı buzul görselli pankartın önünde konuşan Halit Gürsoy, "Yerküremiz acil durumla karşı karşıya. İklim, insanların ve doğanın uyum sağlayamacağı kadar hızlı ısınıyor. Buzullar eriyor. Bütün ülkelerde kuraklık, hortumlar, kasırgalar, depremler, yağmurlar, seller ve pek çok insan kaynaklı karbon salımı, betonlaşma ve afetler yaşanıyor. Özellikle insan kaynaklı kirlilik havamız, toprağımızı ve suyumuzu zehirlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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