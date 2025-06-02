Dünya Çevre Günü'nde Bitlis'te Temizlik Etkinliği

Dünya Çevre Günü'nde Bitlis'te Temizlik Etkinliği
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AK Parti Bitlis Başkanlığı, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Mevlana Parkı'nda bir araya gelerek çevre temizliği yaptı. İl Başkanı Kadir Köstekçi, çevre bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Bitlis Başkanlığınca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Etkinlik kapsamında Mevlana Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, AK Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar temizlik yaptı.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, çevre bilincinin artırılması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kent sakinlerinin çevreye duyarlı olduğunu belirten Köstekçi, "Gördüğümüz kadarıyla yerde fazla çöp yoktu. Belediyemiz temizlik konusunda çok hassas çalışıyor. Halkımız da bu konuda duyarlı. Ancak gelecek nesillere daha temiz bir Bitlis bırakmak için bu farkındalığı artırmak istiyoruz." dedi.

Çevre temizliği çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Köstekçi, şunları kaydetti:

"Bu güzel parkımızı, bu güzel ilimizi dünyanın en güzel şehri olan kadim şehir Bitlisimizi gelecek nesillere daha temiz bir şekilde aktarabilmek için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çöplerimizi yere atmasak bu tür faaliyetlere gerek kalmaz. Çöplerimiz çöp kutusuna atmalıyız, yerlere değil."

Etkinliğe parti yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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