Dünya Çapında Sanat ve Eğlence Etkinlikleri Bu Haftasonu

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivalinden sanat fuarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Baku Arts Festival" kapsamında 8 ve 9 Kasım'da Azerbaijan State Academic Musical Theatre'da "Hamlet, Prince of Denmark" gösterisi sahnelenecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Autumn Rose Festival" adlı sonbahar gül festivali 7 Kasım'a kadar Kyu-Furukawa Bahçeleri'nde misafirlerini ağırlayacak.

"Matilda The Musical" gösterisi yarın İngiltere'nin başkenti Londra'daki Cambridge Theatre'da izlenebilecek.

Film Festivalleri

Almanya'nın Lübeck şehrinde 5-9 Kasım'da düzenlenecek "The Nordic Film Days Lübeck" Kuzey ve Kuzeydoğu Avrupa'dan filmlerin gösterimine ev sahipliği yapacak.

İngiltere'nin York şehrinde hem fiziksel hem de çevrim içi bağımsız sinema gösterimleriyle sinemaseverler ağırlayan "Aesthetica Short Film Festival" 5-9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl "Ukrayna'nın Yanındayız" sloganıyla düzenlenen "The 29th Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF)" Estonya'nın başkenti Tallinn'de 7 Kasım'da başlayacak.

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen "Round Top Film Festival" 6-9 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

İngiltere'de 40'tan fazla mekanda gösterim yapan, Birleşik Krallık'ın Fransız ve Frankofon sinemasına adanmış festivali "French Film Festival UK" 6-14 Kasım'da 33. edisyonunda izleyicilere prömiyerler, yıldız performansları ve zamansız klasiklerden oluşan bir seçki sunacak.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde sinemaseverlerle buluşan "The Geneva International Film Festival" 9 Kasım'a kadar sürecek.

Bu yıl 38. kez düzenlenen "Tokyo Uluslararası Film Festivali", 5 Kasım'a kadar zengin bir seçkiyi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Sanat fuarlar

ABD'nin Newyork eyaletinde 6-10 Kasım'da gerçekleştirilecek "Salon Art + Design" sanat fuarı, vintage, modern ve çağdaş sanat eserlerini, 20. yüzyılın seçkin sanat eserleriyle birlikte sunacak.

Dubai Design Week 5-9 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde, Orta Doğu'nun çağdaş ve kaliteli tasarımlarını bir araya getirecek.

Londra'da düzenlenen "Handmade in Britain" çağdaş el sanatları ve tasarım fuarı, 6-8 Kasım'da Chelsea Old Town Hall'da gerçekleştirilecek.

"Pan Amsterdam" fuarı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, "Art Fair East" ise İngiltere'nin Norwich şehrinde 9 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Konserler

Baku Arts Festival kapsamında 7 Kasım'da Azerbaijan State Academic Philharmonic Hall'da düzenlenecek konserde Dmitry Sitkovetsky, Liana Gurdjia, Ayaka Uchio, Nezrin Aslanlı ve Murad Adigezalzade müzikseverlerle buluşacak.

Lady Gaga 5 Kasım'da Almanya'nın Berlin şehrinde, 9 Kasım'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sahnede olacak.

Bob Dylan 5 Kasım'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 7 Kasım'da İngiltere'nin Brighton şehrinde, 9 Kasımda da Galler Swansea'da konser verecek.

Katy Perry, yarın ve 5 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te sevilen şarkılarını seslendirecek.

İspanya'nın başkenti Madrid, yarın ve 8 Kasım'da Radiohead müzik grubunun konserine ev sahipliği yapacak.

Mumford & Sons müzik grubu 6 Kasım'da İsveç'in başkenti Stokholm, 8 Kasım'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sahneye çıkacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 7 Kasım'da 10 film vizyona girecek.

Dan Trachtenberg yönetmenliğinde çekilen "Predator: Badlands" filminde Elle Fanning ve Dimitrius Schuster-Koloamatangi başrolleri paylaşıyor.

James Vanderbilt'in yönettiği "Nuremberg", 2. Dünya Savaşı'nda bir psikiyatristin başından geçenleri konu alıyor.

Kara komedi ve psikolojik drama türündeki "Die My Love" sinema filminin yönetmen koltuğunda Lynne Ramsay oturuyor.

David Michod'un yönetmenliğini yaptığı "Christy", kadın boksör Christy Martin'in hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

"Sarah's Oil", Oklahoma Kızılderili Bölgesi'nde 1900'lü yılların başında doğan, kendisine tahsis edilen çorak toprakların altında petrol bulunan Afrikalı Amerikalı küçük bir kız olan Sarah Rector'un gerçek hikayesini konu alıyor.

"Grand Prix of Europe" ve "Little Amelie or the Character of Rain" animasyonları ile "Lost & Found in Cleveland", "All is Merry & Bright", "Unexpected Christmas" filmleri de vizyona girecek.