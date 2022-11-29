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Dünya Çapında Otomobil Üreticileri Rekor Karlar Kaydetmeye Devam Ediyor

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Dünya Çapında Otomobil Üreticileri Rekor Karlar Kaydetmeye Devam Ediyor

Araştırma, dünyanın en büyük satış pazarı olan Çin'deki otomobil satışlarının tüm endüstri için bir "büyüme motoru" olduğunu gösterdi.

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Araştırma, dünyanın en büyük satış pazarı olan Çin'deki otomobil satışlarının tüm endüstri için bir "büyüme motoru" olduğunu gösterdi. Çin'de analiz edilen şirketlerin binek otomobil satışları yüzde 11 arttı, Alman üreticiler yüzde 28'lik bir büyüme elde etti.

BERLİN, 29 Kasım (Xinhua) -- Danışmanlık şirketi Ernst & Young (EY) tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir araştırmaya göre, 2022'nin üçüncü çeyreğinde uluslararası otomotiv şirketleri faaliyet karlarını yıllık bazda yüzde 28 artırdı.

Araştırmaya göre, analiz edilen 16 büyük otomobil üreticisinin hem toplam gelirleri hem de karları herhangi bir üçüncü çeyrekte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştı.

EY Avrupa Batı bölgesi yönetici ortağı ve hareketlilik lideri Constantin Gall yaptığı açıklamada, "Yavaşlayan ekonomiye ve çok zor jeopolitik duruma rağmen üçüncü çeyrek, otomobil endüstrisi için rüya gibi bir çeyrekti" dedi.

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Gelirler açısından, Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen 70,7 milyar euro (73,8 milyar ABD doları) ile sıralamada ilk sırada yer alırken, onu 66,3 milyar euro ile Japon Toyota izledi. Volkswagen, analiz edilen tüm şirketler arasında Mercedes ile birlikte en yüksek karı elde etti.

Gall, "Özellikle premium araçlar için iyi talep ve yüksek fiyatlar, otomotiv endüstrisine yüksek gelir ve kar sağlamaya devam ediyor" dedi ve ekledi: "Yarı iletken arzı yavaş yavaş gelişiyor, bu nedenle binek otomobil üretimi yeniden hızlanıyor."

Çalışma, dünyanın en büyük satış pazarı olan Çin'deki otomobil satışlarının tüm endüstri için bir "büyüme motoru" olduğunu gösterdi. Çin'de analiz edilen şirketlerin binek otomobil satışları yüzde 11 arttı, Alman üreticiler yüzde 28'lik bir büyüme elde etti.

Araştırmaya göre, ABD'de yüzde 1'lik hafif bir artış olurken, Batı Avrupa'daki satışlar yüzde 3 azaldı. (1 euro = 1,04 ABD doları)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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