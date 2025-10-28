Dünya Çapında Kültürel Etkinlikler Haftası: Film Festivalleri ve Konserler

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"The Geneva International Film Festival", 31 Ekim-9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde sinemaseverlerle buluşacak.

Karayipler'de 1-2 Kasım'da düzenlenecek "The 1261 Grenada Film Festivali", Karayipler ve Afrika diasporasından filmlerden hazırlanan seçkiyi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Bu yıl 38. kez düzenlenen "Tokyo Uluslararası Film Festivali", 5 Kasım'a kadar sinema tutkunlarını ağırlayacak.

Konserler

Andre Rieu 30 Ekim'de Almanya'nın Köln şehrinde, 31 Ekim'de Frankfurt, 1 Kasım'da Oberhausen şehrinde konser verecek.

Bob Dylan 30 ve 31 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te, 3 Kasım'da Almanya'nın Köln şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

Katy Perry 30 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da, Yungblud yarın Avusturya'nın Viyana şehrinde, 31 Ekim'de İtalya'nın Bergamo şehrinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Marilyn Manson 31 Ekim'de İngiltere'nin Bournemouth şehrinde, 1 Kasım'da Galler'in başkenti Cardiff'te, 2 Kasım'da ise Nottingham'da sahneye çıkacak.

Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, yarın Heydar Aliyev Palace'da Azerbaycanlı müzikseverlerle buluşacak.

Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası, Bakü Festivali kapsamında 31 Ekim'de Azerbaijan State Academic Philharmonic Hall'de piyano başına geçecek Behzod Abduraimov'a eşlik edecek.

Saraybosna'da 1980'de kurulan rock müzik grubu Zabranjeno Pusenje, yarın Bosna Hersek'teki Cinemas Sloga'da konser verecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 31 Ekim'de 4 film vizyona girecek. Yorgos Lanthimos'un yönetmenliğini üstlendiği komedi ve bilim kurgu filmi "Bugonia"nın başrollerinde Jesse Plemons, Aidan Delbis ve Emma Stone rol alıyor.

S.S. Rajamouli'nun yönettiği Hint epik aksiyon filmi "Baahubali: The Epic", 2015 ve 2017'deki filmlerin devamı olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Erik Bloomquist'in yönetmen koltuğuna oturduğu korku filmi "Self-Help", genç bir kadının tehlikeli bir topluluk içine sızmasıyla başından geçenleri konu alıyor.

Yönetmenliğini Ben Sturgulewski'nin üstlendiği "Champions of the Golden Valley", Afgan gençlerin bir dağ yarışına katılmak üzere tahta kayaklar üretmesiyle başlayan beklenmedik bir umut ve zafer öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.