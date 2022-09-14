Dünya Cam Yılı, 'CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu' ile kutlanacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 24-27 Ekim'de CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Cam Komisyonu (ICG), Cam Dernekleri Topluluğu (CGA), Uluslararası Cam Müzeleri ve Koleksiyonları Birliği (ICOM) ile Birleşmiş Milletler, 2022'yi "Dünya Cam Yılı" ilan etti.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü, 2022 Dünya Cam Yılı'nı CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu ile kutlayacak.

Sempozyum kapsamında, cam alanında araştırma ve eğitim veren kurum, akademisyen, araştırmacı, sanatçı, tasarımcı ve sektör temsilcileri bir araya gelerek uluslararası iş birlikleri oluşturulacak.

Etkinliğin temaları 21'inci yüzyılda camın farklı disiplin ve alanlarını da kapsayacak şekilde "teknoloji ve inovasyon bağlamında cam", "tasarım bağlamında cam", "sanat bağlamında cam", "sanat tarihi ve arkeolojide cam" olarak belirlendi.

Türkiye'de bağımsız bir bölüm olarak güzel sanatlar fakülteleri içinde kurulan tek bölüm olan ve 2004 yılından bugüne cam alanında gerçekleştirilen pek çok organizasyonun paydaşlığını yapan Cam Bölümünün düzenleyeceği bu sempozyumda 18 davetli konuşmacı sunum yapacak.

7 çalıştayın düzenleneceği sempozyuma, Polonya, Çekya, Bulgaristan, ABD, Almanya, Hollanda, Portekiz ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden sanatçı ve sektör temsilcileri katılacak.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek sempozyum etkinlikleri ücretsiz olacak.