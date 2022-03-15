'Dünya Blockhain Zirvesi' Dubai'de bir araya gelecek

2017'den bu yana Orta Doğu'daki en etkili kripto para ve blokzincir zirvesi olan WBS Dubai, pandemi sürecinden sonra yüz yüze gerçekleşecek. 23-24 Mart 2022'de düzenlenecek etkinliğin odak noktası, blokzincir, kripto para ekonomisi, NFT, Metaverse, Web 3.0 ekosistemleri ve sektördeki en yeni gelişmeler olacak.

WBS Dubai'de, kripto varlık ve blokzincir teknolojilerindeki en son gelişmeler dünyaya tanıtılacak. Blatform, blokzincir ve kripto para sektörünün dünya çapındaki en önemli etkinliklerinden WBS Dubai'de hem sponsor hem de katılımcı olarak yer alacak.

Ticaret, kültür ve çeşitli sektör gruplarının ilgi odağı olan WBS Dubai ; girişimciler, yatırımcılar, hükümet yetkilileri, geliştiriciler, kripto para ve blokzincir endüstrisine ilgi duyanlar ve küresel medya figürleri için benzersiz bir network oluşturma fırsatı sunuyor.

DÜNYA BLOKZİNCİR ZİRVESİ İÇİN NEDEN DUBAİ SEÇİLDİ?

BAE, özellikle Dubai, kripto ve blokzincir teknolojisi konularında son günlerdeki etkin duruşuyla tanınıyor. Bu konumuyla "Cyptofriendly" ( "Kripto Dostu") yapısını daha da öne çıkarmak isteyen Dubai, yönetim organlarının altyapılarını, blokzincir teknolojilerinin benimsenmesini teşvik edecek şekilde güncelliyor.

Kripto ve blokzincir teknolojilerini tanıtmak için başlatılan *DMCC Dubai Çoklu Kripto Merkezi, kripto varlıklar alanında faaliyet gösteren 100'den fazla kuruluşa ev sahipliği yapıyor. Dubai, kripto para ile iş teklifi, ihraç, listeleme ve ticaret faaliyetleri için bir de serbest ekonomik bölge açtı. DMCC, Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi (SCA) ile kripto varlıklarıyla uğraşan firmalara lisans verilmesini sağlamak amacıyla anlaşma imzaladı. Ayrıca, Dubai Havalimanı Serbest Bölge Otoritesi (DAFZA), SCA ile kripto para birimi sektöründeki büyümeye katkıda bulunmak ve ülkenin blokzincir stratejisini geliştirmek amacıyla, başta Dubai olmak üzere bütün BAE'de blokzincir kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar başlattı.

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında, 3 yıldan sonra ilk kez geniş kapsamlı ve yüz yüze gerçekleşecek olan WBS Dubai'nin sektörde büyük ses getirmesi bekleniyor.

WBS DÜNYA BLOKZİNCİR ETKİNLİĞİ, GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ TANITACAK

WBS Dubai etkinliğine sponsor ve panel davetlisi olarak katılan Blatform şirketinin CMO'su, WBS'nin önemine vurgu yaparak, "Dubai'nin son yıllarda teknolojilerine sağladığı altyapıyı göz önüne aldığımızda böyle bir etkinlikte yer almanın Blatform'a çok büyük iş potansiyeli yaratacağına inanıyoruz. Blatform yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Kripto ve Blockchain alanında en yenilikçi girişim projelerini arayan Kurumsal Yatırımcılar, Sektör Ofisleri, Serbest Fonlar, Varlık Tedarikçileri ve Meleki Yatırımcılarla tanışma toplantıları düzenleyeceğiz. Alanına yaptığı katkılara göre özenle seçilen, dünyaca ünlü endüstri uzmanlarıyla da görüşmeler planlıyoruz. Kripto dünyasında düşünce lideri olan IT girişimcileri ve blockchain geliştiricileriyle, geleceğin yeni teknolojileri hakkında bilgi alışverişinde bulunacağız" diye konuştu.

Turhan "Singapur merkezli, blokzincir ve kripto para teknolojileri üzerine odaklanan yazılım şirketimiz Blatform ile WBS Dubai'de sponsor ve girişimci olarak yer almaktan memnunuz. Fuar ve etkinliğin planlanmasında kılı kırk yaran bir araştırma yaptık. WBS etkinliğini düzenleyen Trescon'un farklı sektörlerden oluşan müşteri tabanına, geniş yelpazede iş hizmetleri sağlayan küresel iş etkinliği ve danışmanlık firması olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle sektörün bu en önemli etkinliğinde bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

WBS DUBAİ YENİ FİKİRLERİ MASAYA YATIRACAK

WBS Dubai'de var olan endüstrideki günümüzün en acil sorularından bazılarına cevap olacak, blokzincir ve kripto alanındaki yetkin kişi ve kuruluşların katıldığı aydınlatıcı oturumlar düzenlenecek. Yeni fikirlerle ilgili panel tartışmaları, sektörel notlar, kullanım örnekleri ve masa başı sohbetleriyle geleceğin teknoloji planlamalarında yeni yöntemler sunulacak.

Blatform COO'su Ali Erkan Konak, "WBS Dubai etkinliğine katılacak Singapur merkezli teknoloji şirketi Blatform, işletmelerin ve kuruluşların blockchain ve kripto çözümlerini benimsemelerini sağlamaya odaklanırken, tasarladıkları en son yenilikleri sergileyen küresel teknoloji sağlayıcılarının sunumlarını, kullanım durumlarını ve eğitim oturumlarını inceleyecek ve yeni iş birliklerine imza atacak" diye konuştu.

WBS DUBAİ'DE STARTUP WORLD CUP SAHA YARIŞMASI

WBS etkinliklerinin yanı sıra bünyesinde 30 katılımcının büyük bir rekabetle yarışacağı, 1 milyon ABD Doları ödüllü bir de yarışma düzenlenecek. Startup World Cup yarışması, dünyanın her yerinden en parlak beyinleri çekmek için örnek oluşturan bir yarışma ekosistemi. Sistemde yarışacak katılımcılar 1 milyon ABD doları ödülün yanı sıra San Francisco'ya gitmeye de ayrıca hak kazanacak.