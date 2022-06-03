Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından geçtiğimiz yaz başlayan bisiklet okulu bu yıl da devam ediyor. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda başlayan ücretsiz eğitimlere, her yaştan İstanbullu katıldı. 7-12 yaş arası çocuklar, 12-16 yaş arası gençler ve 18 -70 yaş arası yetişkinlerin yer aldığı eğitimlerde, dikkatli ve trafik kurallarına uygun bisiklet kullanımı öğretildi. 4 saat süren eğitimler, yaz boyu devam edecek.

"BİR YILDA 7 BİN KİŞİ BİSİKLETE BİNMEYİ ÖĞRENDİ"

HERKESİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

DÜŞMEKTEN KORKUYORDUM

"ARTIK KIZIMLA BİRLİKTE BİSİKLET SÜRECEĞİM"

"BİSİKLET BİNME HAYALİM BUGÜN GERÇEK OLDU"

"ARTIK KENDİ BİSİKLETİMLE GEZECEĞİM"