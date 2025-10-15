Haberler

Dünya Beyaz Baston Günü'nde Görme Engellilere Dikkat Çekildi

Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hakan Erdoğan, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, görme engellilerin günlük hayata aktif katılımını önemsediklerini belirtti. Erdoğan, beyaz bastonun görme engelliler için bir rehber olduğunu vurgulayarak, erişilebilirlik için düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, görme engellilerin günlük hayata daha aktif katılımını amaçladıklarını belirtti.

Beyaz baston sayesinde engelleri aştıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yollarda, kaldırımlarda, çarşıda, pazarda, toplumsal yaşamın sürdüğü her alanda elinde beyaz bastonla yürüyen görme engelli kişilere rastlarsınız. Elimizdeki o beyaz baston bizim gözümüz, yol arkadaşımız, rehberimiz, kılavuzumuzdur. Biz onun sayesinde rahatlıkla yürüyor ve gideceğimiz yere bağımsız olarak güvenli bir biçimde ulaşıyoruz."

Erdoğan, kamu ve özel sektörde görme engelliler için erişilebilirlik konusunda düzenlemeler yapılması taleplerinin bulunduğunu ifade etti.

