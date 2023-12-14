Dünya Bankası ve IMF, Somali'ye 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladı
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Somali'ye toplam 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladı. IMF ve Dünya Bankası tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Somali'ye ekonomik destek kararı alındı ve Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler (HIPC) İnisiyatifi kapsamında 4,5 milyar dolarlık borç desteği sağlanacak. Somali hükümeti ise bu kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF), Somali'ye toplam 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladığı bildirildi.
IMF ve Dünya Bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, Somali için ekonomik destek kararı alındı.
Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler (HIPC) İnisiyatifi kapsamında Somali'ye 4,5 milyar dolarlık borç desteği yapılacağı belirtildi.
Somali hükümeti ise IMF ve Dünya Bankasının aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1992'den bu yana Somali'ye uyguladığı silah ambargosunu 2 Aralık'ta kaldırmıştı.