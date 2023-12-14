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Dünya Bankası ve IMF, Somali'ye 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladı

14 Aralık 2023 10:01 Güncelleme: 10:02 Abone Ol

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Somali'ye toplam 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladı. IMF ve Dünya Bankası tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Somali'ye ekonomik destek kararı alındı ve Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler (HIPC) İnisiyatifi kapsamında 4,5 milyar dolarlık borç desteği sağlanacak. Somali hükümeti ise bu kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.