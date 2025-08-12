Dünya Bankası, Nijerya İçin 300 Milyon Dolar Destek Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası, Nijerya'nın kuzeyinde silahlı gruplar ve teröristlerin saldırıları nedeniyle yerinden edilen insanlara insani yardım amacıyla 300 milyon dolarlık finansman sağladı. Yeni proje, 7,4 milyon kişiye fayda sağlamayı hedefliyor.

Dünya Bankası, Nijerya'nın kuzeyinde silahlı gruplar ve teröristlerin saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilen kişilere (IDP) yönelik insani yardım amacıyla 300 milyon dolarlık finansman sağladı.

Dünya Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeyinde yerinden edilmiş kişiler ve onları misafir eden topluluklar için hizmetlere ve ekonomik fırsatlara erişimi artırmayı hedefleyen yeni bir projeye 300 milyon dolarlık finansman sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yardımın "Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler ve Ev Sahibi Topluluklar için Çözümler Projesi" kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Bölgede süregelen çatışma ve güvenlik sorunları nedeniyle 3,5 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği aktarılan açıklamada, bunun da altyapıyı zorladığı ve sınırlı kaynaklar için rekabeti artırdığı vurgulandı.

Dünya Bankası Nijerya Ülke Direktörü Mathew Verghis, bu girişimi desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek "Proje, Nijerya'nın, uzun süreli yerinden edilme sorununu sürdürülebilir şekilde ele almasına büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Verghis, ulusal IDP politikası ve Nijerya hükümetinin uzun vadeli kalkınma vizyonuyla uyumlu olarak geliştirilen projenin, 1,3 milyonu yerinden edilmiş kişi olmak üzere 7,4 milyon kişiye fayda sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi

11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.