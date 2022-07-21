Dünya Bankası'ndan Emine Erdoğan'a 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük nedeniyle Dünya Bankası'nca 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü' verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi Bahçesinde düzenlenen 'Dünya Bankası İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Programı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame ve davetliler katıldı. Emine Erdoğan, "Bu son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğaseverler adına kabul ediyorum. Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği'ne şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Vatandaşlara Sıfır Atık Projesi kapsamında bir çağrınız olur mu, neler yapılabilir?" sorusu üzerine Erdoğan, vatandaşların bu işi çok sahiplendiğini belirterek, "Halkımıza güveniyorum, mutlaka en iyisini yapacaklardır" yanıtını verdi.