Dünya Bankası'ndan Çin'in Shaanxi Eyaletinin Plastik Kirliliğini Azaltma Projesine Kredi Desteği

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Dünya Bankası, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki plastik kirliliğini azaltma çalışmalarına destek için 250 milyon ABD doları değerindeki krediyi onayladı.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Dünya Bankası, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki plastik kirliliğini azaltma çalışmalarına destek için 250 milyon ABD doları değerindeki krediyi onayladı.

Bankaya göre verilecek olan fonlar, tarımsal plastik filmlerden ve kentlere ait katı atıklardan kaynaklanan plastik kirliliğini azaltmak için kullanılacak ve böylece Shaanxi'nin plastik atık yönetimini iyileştirerek bu deneyimden ulusal düzeyde de dersler çıkarılmasını sağlayacak.

Banka, kredinin ayrıca Çin'in sera gazı emisyonlarını azaltmasında, bölgesel düzenlemeleri ve kurumsal kapasiteleri güçlendirmesinde ve atık yönetiminde kentsel ve kırsal entegrasyon için modeller oluşturmasında yardımcı olmasının beklendiğini de belirtti.

Dünya Bankası'nın Çin, Moğolistan ve Kore Ülke Direktörü Mara Warwick, projenin planlama, finansman, arıtma tesisi geliştirme, paydaş katılımı ve performans değerlendirmesi için bütünleşmiş sistemlere odaklanacağını vurguladı.

Warwick, projeyle uluslararası uygulamaların Çin'de faaliyete konulacağını ve ülkenin kırsal bölgelerinde atık yönetiminin dönüşümünde ölçeklenebilir bir yaklaşım göstereceğini söyledi.