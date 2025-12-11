Haberler

Dünya Bankası, Çin'in 2025 Büyüme Tahminini 0,4 Puan Yükseltti

Dünya Bankası, Çin'in 2025 yılı için ekonomik büyüme tahminini %4,5'ten %4,9'a yükseltti. Rapor, mali ve parasal politikaların yurtiçi tüketimi ve yatırımı desteklediğini vurguluyor.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Dünya Bankası, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in 2025 ekonomik büyüme tahminini 0,4 puan artırarak yüzde 4,9'a yükseltti.

Dünya Bankası, Çin'in başkenti Beijing'de yayımladığı son Çin Ekonomik Güncelleme Raporu'nda uyum imkanı sağlayan mali ve parasal politikaların, yurtiçi tüketim ve yatırıma destek olduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkelerden gelen talebin de ihracatın sürdürülebilirliğini sağladığı kaydedildi.

Dünya Bankası Çin, Moğolistan ve Kore Bölüm Direktörü Mara Warwick, "Çin'in önümüzdeki yıllardaki büyümesi, iç talebe daha fazla bağımlı olacak. Ayrıca kısa vadeli mali teşviklerin yanı sıra sosyal koruma sistemine yönelik yapısal reformların ilerletilmesi ve işletmeler için daha öngörülebilir bir ortamın yaratılması, güvenin artırılmasına ve dirençli ve sürdürülebilir büyüme için temelin oluşturulmasına imkan sağlayabilir" dedi.

