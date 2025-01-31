Dünya Bankası Lübnan için Hızlı Hasar Değerlendirmesi Tamamlanıyor

NEBATİYE, 31 Ocak (Xinhua) -- Dünya Bankası'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Ousmane Dione, Dünya Bankası'nın Lübnan'ın yeniden inşa çabalarını desteklemek üzere yürütülen hızlı hasar değerlendirmesini tamamlamak üzere olduğunu açıkladı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, perşembe günü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmede BM'nin, reformların uygulamaya konulması ve mali yardım sağlanması konusunda Lübnan'a destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırısının neden olduğu zararlar ele alındı.

Rıza, BM'nin hasar değerlendirmesine göre 250 milyon ABD doları tutarında acil kredinin sağlanabileceğini kaydetti.