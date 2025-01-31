UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Dünya Bankası Lübnan için Hızlı Hasar Değerlendirmesi Tamamlanıyor

Dünya Bankası Lübnan için Hızlı Hasar Değerlendirmesi Tamamlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası, Lübnan'ın yeniden inşa çabalarına destek vermek amacıyla hasar değerlendirmesini tamamlamak üzere. BM, reformlar ve mali yardım konularında Lübnan'a destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

NEBATİYE, 31 Ocak (Xinhua) -- Dünya Bankası'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Ousmane Dione, Dünya Bankası'nın Lübnan'ın yeniden inşa çabalarını desteklemek üzere yürütülen hızlı hasar değerlendirmesini tamamlamak üzere olduğunu açıkladı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, perşembe günü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmede BM'nin, reformların uygulamaya konulması ve mali yardım sağlanması konusunda Lübnan'a destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırısının neden olduğu zararlar ele alındı.

Rıza, BM'nin hasar değerlendirmesine göre 250 milyon ABD doları tutarında acil kredinin sağlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
img

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
img

Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.