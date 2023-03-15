Dünya Bankası, Lübnan'a 500 Milyon Dolarlık Destek Sözü Verdi

BEYRUT, 15 Mart (Xinhua) -- Dünya Bankası, Lübnan'da savunmasız gruplardan oluşan nüfusa sosyal koruma sağlamak için bu yıl yaklaşık 300 milyon ABD doları tahsis edileceğini ve ülkenin tarım sektörüne 200 milyon dolar yatırım yapılacağını duyurdu.

BEYRUT, 15 Mart (Xinhua) -- Dünya Bankası, Lübnan'da savunmasız gruplardan oluşan nüfusa sosyal koruma sağlamak için bu yıl yaklaşık 300 milyon ABD doları tahsis edileceğini ve ülkenin tarım sektörüne 200 milyon dolar yatırım yapılacağını duyurdu.

Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Ferid Belhaj, bu açıklamaları Salı günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile mevcut ekonomik krizin içindeki Lübnan'ı desteklemenin yollarını görüşmek üzere yaptığı toplantıda dile getirdi.

Belhaj, "Mevcut durumda en önemli sektörler arasında yer alan sağlık ve eğitim sektörlerine ek olarak Lübnan'ın tarım, sanayi, çevre, enerji ve ekonomisine önümüzdeki yıllarda daha fazla yatırım yapma olasılığının olduğunu" söyledi.

"Sosyal güvenlik projesi gibi Lübnan vatandaşlarına hizmet edecek projeler oluşturmak, benzeri görülmemiş bir yoksulluk düzeyine ulaşan Lübnan vatandaşlarını doğrudan etkilemesi açısından çok önemli" diyen Belhaj, Dünya Bankası'nın Lübnan'da yenilenebilir enerji projelerine de 100 ila 150 milyon dolarlık yatırım yapmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.