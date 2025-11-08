Haberler

Dünya Bankası Heyeti Lübnan'ın Güneyini Ziyaret Etti

Dünya Bankası İcra Kurulu'ndan bir heyet, Lübnan'ın güneyinde incelemelerde bulundu. Ziyaret, İsrail ordusunun saldırıları sonrası bölgedeki yeniden imar ihtiyaçları ve istikrar konularını ele almak için gerçekleştirildi.

Dünya Bankası İcra Kurulu'ndan bir heyetin, İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırdığı Lübnan'ın güneyini ziyaret ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası İcra Direktörü Abdulaziz el-Mulla başkanlığındaki heyet, Lübnan'ın güneyinde incelemelerde bulundu.

Heyet, daha sonra UNIFIL yetkilileriyle görüştü.

Ziyarette, Lübnan'ın güneyindeki durum, yeniden imar ihtiyaçları ile istikrar ve toparlanma süreçlerinin desteklenmesi konuları ele alındı.

Lübnan'ın güneyindeki bölgeler son haftalarda İsrail ordusunun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir, dün yaptığı açıklamada, Dünya Bankası ile 1 milyar doları aşan bir kredi paketi üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
