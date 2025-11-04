Dünya Bankası Heyeti Lübnan'ı Ziyaret Edecek

Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir, Dünya Bankası İcra Kurulu'ndan bir heyetin gelecek hafta Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırıları sonucu zarar gören bölgeleri ziyaret edeceğini açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bakan Cabir, Lübnan'ın güneyindeki Musaylih beldesinde "Yeniden İmara Doğru" başlığıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Dünya Bankası heyetinin gelecek hafta Lübnan'ın güneyini ziyaret edeceği bilgisini veren Cabir, heyetin İsrail saldırıları sonucu zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunacağını aktardı.

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin ise Lübnan'da İsrail saldırıları sonucu zarar gören hastanelerin onarım maliyetinin 10 milyon 280 bin dolar olduğunu açıkladı.

Hizbullah'ın Meclis'teki Milletvekili Emin Şeri de ülke genelinde kısmen hasar gören binaların onarım maliyetinin 100 milyon doları geçmediğini belirterek, bunun çok sayıda ailenin evlerine dönmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Lübnan, İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören bölgelerdeki altyapının yeniden inşası için ağustos ayında Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalamıştı.

Dünya Bankası ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) ortak değerlendirmesine göre, İsrail'in son saldırıları sonucu yaklaşık 90 bin bina zarar gördü, bunlardan 23 bin 489'u tamamen yıkıldı.