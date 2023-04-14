Dünya Bankası Grubu Başkan: Çin, 2023'te Küresel Büyüme İçin Katkı Görevi Görecek

WASHINGTON, 14 Nisan (Xinhua) -- Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Çin'in ekonomik anlamda toparlanmasının, küresel ekonomik büyümenin zayıf olmasının beklendiği 2023 gibi bir yılda ihtiyaç duyulan "katkı" vazifesi göreceğini belirtti.

Perşembe günü Xinhua'ya konuşan Malpass, geçen yılın sonunda Kovid-19 müdahale stratejileri optimize edilmeye başlandığında Çin'de olduğunu belirterek, Çin'in toparlanmasına tanık olduğunu söyledi.

Yetkili, "Çin'in 2023'teki büyümesi, 2022'deki yüzde 3 büyümeyi takiben yüzde 5,1 olabilir. Bu artış, küresel büyümeye katkıda bulunuyor" dedi.

"Bu artış aynı zamanda Çin'in dışa açılım sürecini hızlandırma ve tedarik zincirlerinin, küresel tedariklere katkıda bulunurken tekrar bir araya gelmelerini sağlamaya yönelik açık çabalarını da yansıtıyor" diyen Malpass, "Bu bağlamda Çin'in büyümesi 2023 gibi bir yılda ihtiyaç duyulan bir katkı olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları haftası öncesinde konuşan Malpass, küresel büyümenin bu yıl zayıf seyrederek 2022'deki yüzde 3,1'den yüzde 2'ye düşmesinin beklendiğini, Çin ve Hindistan'ın ise ekonomideki bu yavaşlamanın iki istisnası olduğunu sözlerine ekledi.