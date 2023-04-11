Dünya Bankası, Çin'in Toparlanmasıyla 2023 İçin Küresel Büyüme Tahminini Yükseltti

WASHINGTON, 11 Nisan (Xinhua) -- Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass Pazartesi günü yaptığı açıklamada kurumun, Çin'in toparlanmasıyla 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 2'ye çıkardığını duyurdu. Kurum, Ocak'ta yüzde 1,7 düzeyinde büyüme tahmininde bulunmuştu.Reuters'in bildirdiğine göre Malpass, yukarı yönlü bu revizyonun, Çin'in Kovid-19 pandemisi müdahalesinde ayarlamalarda bulunmasının ardından ekonomik görünümünde meydana gelen iyileşme nedeniyle olduğunu söyledi. Malpass, daha önce yüzde 4,3 olarak öngörülen Çin'deki büyüme oranının bu yıl için yüzde 5,1'e çıkmasının beklendiğini de ifade etti. Malpass, ABD gibi gelişmiş ekonomilerin de Dünya Bankası'nın öngördüğünden biraz daha iyi performans sergilediğini sözlerine ekledi.Öte yandan Dünya Bankası Başkanı, bankacılık sektöründeki karmaşanın ve yükselen petrol fiyatlarının yeniden büyüme beklentileri üzerine aşağı yönlü baskı yapabileceği ve banka varlıkları uyuşmazlığı sorununun çözülmesinin zaman alabileceği uyarısında bulundu.