Dünya Bankası Başkanı: Çin ve Hindistan Bu Yıl Küresel Yavaşlamanın 'İki İstisnası'

WASHINGTON, 11 Nisan (Xinhua) -- Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Çin ve Hindistan'ın bu yıl küresel ekonomide beklenen yavaşlamanın "iki istisnası" olduğunu söyledi.

WASHINGTON, 11 Nisan (Xinhua) -- Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Çin ve Hindistan'ın bu yıl küresel ekonomide beklenen yavaşlamanın "iki istisnası" olduğunu söyledi.

Pazartesi günü worldbank.org'da yayımlanan basın açıklamasına göre Malpass söz konusu açıklamayı Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları haftası öncesinde düzenlediği basın brifinginde söyledi.

Malpass, "Küresel büyümenin bu yıl zayıf olması, 2022'deki yüzde 3,1'den yüzde 2'ye gerilemesi bekleniyor. ABD için 2022'deki yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye doğru bir yavaşlama bekliyoruz" dedi.

Dünya Bankası Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarının görünümü üzerinde baskı yapan çeşitli faktörler var; petrol fiyatları varil yeniden başına 80 ABD dolarının üzerine fırladı, yakın zamanda yaşanan bankacılık sektörünün stresi faaliyetleri azaltıyor, enflasyon baskıları sürüyor, ABD'de aylık bazda çekirdek enflasyon son beş aydır yükseliyor."

Malpass, "Yavaşlamanın iki istisnasının Çin ve Hindistan olduğunu belirtmek isterim. Çin'in GSYİH büyümesi, güçlü özel yatırımlarla 2023'te yüzde 5'i aşacak" diye konuştu.

Dünya Bankası Başkanı, "Çin'in para biriminin istikrarına ve para politikasının konjonktür karşıtı doğasına dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Malpass, "Hindistan, dünyadaki en hızlı büyüyen önemli ekonomilerden biri olmayı sürdürüyor. 2023/2024 mali yılında yüzde 6,3'lük bir büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.