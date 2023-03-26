Dünya Bankası Başkan Yardımcısı: Çin'in Sağlam Şekilde Toparlanacağından Eminiz

Çin'in başkenti Beijing'de devam etmekte olan 2023 Çin Kalkınma Forumu sırasında konuşan Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Başkan Yardımcısı Manuela V. Ferro, Çin'in Kovid-19 pandemisi müdahalesinin optimizasyonu sayesinde güçlü bir toparlanma sürecinden geçtiğini söyledi.

Çin'in başkenti Beijing'de devam etmekte olan 2023 Çin Kalkınma Forumu sırasında konuşan Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Başkan Yardımcısı Manuela V. Ferro, Çin'in Kovid-19 pandemisi müdahalesinin optimizasyonu sayesinde güçlü bir toparlanma sürecinden geçtiğini söyledi.

Ferro, Çin'in kaliteli büyüme sağlama potansiyeline olan güvenini ifade etti.

SES (İngilizce): MANUELA V. FERRO, Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Başkan Yardımcısı:

"Çin'in, Kovid-19 pandemisi müdahalesinin optimizasyonu sayesinde güçlü bir toparlanma sürecinden geçtiğini düşünüyorum. Ekonomik aktivitenin, özellikle temas ağırlıklı hizmet sektöründe toparlandığını görüyoruz. Bu yüzden Çin'in büyümesinin bu yıl yüzde 5 civarında olacağından son derece eminiz. Az önce konuştuğum son oturumda, uzun vadede sürdürülebilir büyüme için daha fazla çalışmanın gerekeceği orta ve uzun vadeli beklentilerden bahsettik.

Çin'in büyüme konusunda muazzam bir geçmişi var. Gelecekte bu büyüme oranını koruması için ekonomisinde ciddi bir dönüşüm yapması gerekecek. Ama aynı zamanda büyüme kalitesine de odaklanıyor. Çin'in ekonomisini yeşillendirmek ve muazzam miktarda dönüşümü gerçekleştirmek için attığı adımlar, çok önemli unsurlar. Çin'in bunları başarabileceğine güvenimiz tam."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)