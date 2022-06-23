Dünya Bankası Afrika'da Gıda Güvensizliğiyle Mücadele İçin 2,3 Milyar Dolarlık Programı Onayladı

NAİROBİ, 23 Haziran (Xinhua) -- Dünya Bankası Çarşamba günü, Afrika'nın doğu ve güneyindeki ülkelere gıda güvensizliğiyle mücadelede yardım etmek için 2,3 milyar ABD doları tutarında bir programı onayladığını söyledi. Dünya Bankası, bu programın bölgenin gıda sistemlerinin dayanıklılığının ve artan gıda güvensizliğiyle mücadele etme kapasitesinin artırılmasına yardımcı olacağını belirtti. Dünya Bankası Doğu ve Güney Afrika Başkan Yardımcısı Hafez Ghanem Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği ve piyasa oynaklığının yol açtığı güçlüklerle mücadelede, bölgesel koordinasyonun sağlanması ve gıda politikası reformuna duyulan ihtiyaç kilit öncelikleri oluşturuyor" dedi.

Bankaya göre, bölgede yaşayan tahminen 66,4 milyon kişinin Temmuz ayına kadar bir gıda sıkıntısı veya gıda krizi, acil durum veya açlıkla karşılaşacağı tahmin ediliyor. Aşırı hava koşulları, zararlı ve hastalık salgınları, siyasi istikrarsızlık ve piyasa istikrarsızlığı ve çatışmaların neden olduğu gıda sistemi şoklarının giderek daha sık ve şiddetli hale geldiğine işaret eden Dünya Bankası tüm bunların daha fazla insanı gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Dünya Bankası'na göre Ukrayna krizi küresel gıda, akaryakıt ve gübre pazarlarını sekteye uğratarak bu etkileri daha da kötüleştiriyor. Ghanem, bu programın artan gıda güvensizliğiyle mücadele etmek için gıda sistemlerinin dayanıklılığını ve hazırlıklı olma derecesini artırmak yoluyla Afrika'nın doğu ve güneyinde gıda güvensizliği yaşayan insanların sayısının azaltılmasına odaklanan ilk bölgesel ve birden fazla sektöre dayalı operasyon olduğunu belirtti.

Ghanem, projenin ilk aşamasında, tarihinin en şiddetli kuraklığını yaşayan ve bu nedenle 22,7 milyon kişinin gıda güvensizliği içinde bulunduğu Etiyopya ile yine ülke güneyindeki tarihi kuraklıklar yüzünden 7,8 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığı Madagaskar'ın hedefleneceğini söyledi. Projenin ilk aşamasında bilgi ve veri paylaşımını güçlendirecek olan Hükümetler arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ile bölgesel koordinasyon mekanizmaları için mevcut ağlarını ve sosyal yardım araçlarını kullanacak olan Güney Afrika Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Koordinasyon Merkezi'ne de destek verilecek.

Xinhua / Güncel